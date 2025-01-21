Başkanlık töreninden flaş iddia! Elon Musk Nazi selamı mı verdi?

Elon Musk (AFP)

NAZİ SELAMI NEDİR?

Hitler selamı olarak da bilinen bu hareket, "avuç içi aşağı bakacak şekilde sağ kolun yatay bir şekilde öne çıkarılması" diye tanımlıyor.

Nazi selamı, Hitler döneminde genelde "Heil Hitler" veya "Sieg Heil" sloganıyla yapılıyordu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ise neo-Nazi gruplar tarafından sıklıkla kullanıldı.