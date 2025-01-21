Başkanlık töreninden flaş iddia! Elon Musk Nazi selamı mı verdi?
ABD'de gerçekleşen yemin töreninin ardından Donald Trump resmen 47. başkan olarak koltuğuna oturdu. Törende konuşma yapan Trump'ın sadık dostu ve yeni kabinesindeki Hükümet Verimliliği Bakanı Elon Musk da o törende bir konuşma gerçekleştirdi. Amerikalı milyarder konuşması esnasında Nazi selamına benzer bir harekette bulunurken selamı sosyal medyada çok tartışıldı. Peki Elon Musk'ın hareketi Nazi selamı mıydı? İşte ayrıntılar...
ABD'de yemin töreninin ardında ikinci Trump dönemi resmen başladı.
Yemin töreninin ardından Trump'ın kabinesinde yer alacak isimlerden biri olan milyarder iş insanı Elon Musk, Washington'da bulunan Capital One Arena Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuştu.
"(Seçim zaferi) Bunun gerçekleşmesini sağladığınız için teşekkür ederim" diyen ve sonrasında Nazi selamına benzetilen bir hareket yapan Musk, "Kalbim sizinle." dedi.
Musk, "Medeniyetin geleceğini güvence altında aldığınız için teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.
HAREKET ÇOK ELEŞTİRİLDİ
Bu hareketin ardından sosyal medyada birçok kullanıcı Musk'ı Nazi selamı yapmakla suçlayarak tepki gösterdi.
PEKİ NAZİ SELAMI MIYDI?
ABD ve İsrail basınında yer alan haberlerde bunun Nazi selamından çok bir Roma selamı olduğu belirtildi.
NAZİ SELAMI NEDİR?
Hitler selamı olarak da bilinen bu hareket, "avuç içi aşağı bakacak şekilde sağ kolun yatay bir şekilde öne çıkarılması" diye tanımlıyor.
Nazi selamı, Hitler döneminde genelde "Heil Hitler" veya "Sieg Heil" sloganıyla yapılıyordu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ise neo-Nazi gruplar tarafından sıklıkla kullanıldı.