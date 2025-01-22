ABD'den skandal Batı Şeria sözleri! "İsrail'in hakkı var" diyerek savundular

Trump'ın, BM Daimi Temsilcisi adayı Stefanik, ʺİsrail'in Batı Şeria'da hakkı olduğunuʺ savundu | Fotoğraf-AA Arşiv

FİLİSTİNLİLERİN KENDİ DEVLETLERİNİ KURMA HAKKINA OLUMLU CEVAP VERMEDİ

Stefanik, ABD'li senatörün ısrarlı sorularına rağmen Filistinlilerin kendi devletlerini kurma hakkı konusunda olumlu cevap vermedi.

Van Hollen, Orta Doğu barışının sağlanabilmesi için Filistinlilerin de eşit şekilde haklarının korunması gerektiğini ve bunun için BM Güvenlik Konseyine çok iş düşeceğini anımsatarak, "Az önce ifade ettiğiniz görüşlere sahip olmaya devam ederseniz bunu başarmanız çok zor olacaktır ki sizin bu görüşünüz, İsrail'in dindar değil laik olan siyonist kurucuları tarafından dahi benimsenmemiştir." değerlendirmesini yaptı.

"UNWRA'NIN FONU KESİLMELİ"

Trump'ın BM Daimi Temsilciliğine aday gösterdiği Stefanik, aynı oturumda BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilerle Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNWRA) fonlarının kesilmesi yönünde oy kullandığını ve bu görüşünü koruduğunu söyledi.

Stefanik, UNWRA ile Hamas arasında ilişki olduğu görüşünü savunarak, "ABD vergi mükelleflerinin fonlarının terörizme aktarılmasına asla müsamaha göstermemeliyiz. Başkan'ın fonların kesilmesi yönündeki kararlılığını tamamen destekliyorum ve Kongre'de bu yönde oy kullandığım için gurur duyuyorum." dedi.

BM'de İsrail'in çok fazla hedef alındığını da savunan Stefanik, ABD olarak bu konuda Joe Biden yönetiminden daha net bir duruş sergileyeceklerini ifade etti.

ABD Kongresindeki İsrail yanlısı açıklamalarıyla tanınan eski Temsilciler Meclisi Üyesi Stefanik, Trump tarafından ABD'nin BM Daimi Temsilciliğine aday gösterilmişti.