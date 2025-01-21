Trump’ın dönüşü kriptoyu uçurdu! Ekonomiyi nasıl etkileyecek?

Dünyanın en büyük ekonomisi için yeni bir dönem başlarken, bu dönem 'Trump 2.0' olarak tarihe geçecek. ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlaması, en çok kripto para borsalarını sevindirdi.

SABAH'ıb haberine göre Trump'ın göreve başlamasından önce tüm kripto paralarda 250 milyar dolarlık piyasa değeri artışı yaşandı. Yemin töreninden önceki 12 saatte piyasa değeri 3.44 trilyon dolardan 3.69 trilyon dolara yükseldi. Saat başı artış ise 20 milyar doları buldu.

TRUMP'IN COİNİ $TRUMP 10 MİLYAR DEĞERE ULAŞTI

Donald Trump, görevine başlamadan önce piyasaya sürdüğü $TRUMP adlı meme coin ile büyük bir yükseliş yaşattı. Trump'ın kripto parası, piyasaya sürüldükten sonra bir günde 10 milyar dolarlık bir piyasa değerine ulaşarak dikkatleri üzerine çekti.

Cuma günü piyasaya sürülen $TRUMP, 52.71 dolara çıkarak yaklaşık 10.7 milyar dolarlık piyasa değeriyle tüm kripto para birimleri sıralamasında 18'inci sıraya yerleşti. Ancak, gün içinde 50 doların altını gören $TRUMP, yine de ilk 20'deki yerini korudu. Bu coin sayesinde, 24 saat içinde 500'den fazla kişi dolar milyoneri oldu.

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MELANıA TRUMP'IN COİN'İ DE YÜKSELİŞE GEÇTİ

First Lady Melania Trump'ın çıkardığı $MELANIA coin'i de kripto para piyasasında büyük ilgi gördü. $MELANIA'nın piyasa değeri, bir ara 13 milyar dolara kadar yükselirken, daha sonra 1.6 milyar dolara geriledi. Bitcoin ise Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşünden hemen önce rekor seviyelere ulaştı.

TRUMP KRİPTO DÜNYASINA NASIL BİR DÜZENLEME GETİRECEK?

Trump, seçim sürecinde kripto para birimlerine ilişkin açıklamalarıyla sık sık gündeme gelmişti. Göreve gelir gelmez yasal düzenlemeler yapmayı vaat eden Trump'ın, dün yapılan yemin törenine milyonlarca dolarlık bağış yapan kripto para şirketleri de dikkat çekti.

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Trump'ın vaatlerini yerine getirip getiremeyeceği ve mevcut ekonomik durumu iyileştirip iyileştiremeyeceği ise küresel piyasalarda merakla bekleniyor.

TRUMP'IN KÜRESEL ETKİSİ

Trump'ın yeni dönemi, büyük riskler barındırıyor ancak bazı analistler bunu Ronald Reagan dönemine benzetiyor. Reagan'ın başkanlık döneminin başlangıcında, enflasyon hızı ve reel büyüme arasında önemli bir denge sağlanmıştı.

Trump, göreve gelirken enflasyon krizini sonlandırmayı, dış ticarette gümrük vergilerini yeniden düzenlemeyi, vergileri düşürmeyi ve devlet harcamalarında büyük kesintiler yapmayı vaat etti.

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Trump'ın bu politikalarının, Amerikan ekonomisinde bir patlama yaratması ve Amerikan rüyasına olan inancı yeniden canlandırması bekleniyor.

KÜRESEL TİCARET İLİŞKİLERİNDE BEKLENEN DEĞİŞİM

Trump'ın ekonomi politikalarındaki değişikliklerin küresel etkileri, transatlantik ilişkilerde sorunlara yol açabilir. Trump, 2017-2021 yıllarında izlediği korumacı ticaret politikaları ve Avrupa Birliği'ne yönelik sert tutumu ile ilişkileri gerginleştirmişti.

Avrupa ülkelerine uyguladığı ilave gümrük vergileri ve Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesi, AB ile olan ilişkileri olumsuz etkilemişti. Ancak Joe Biden'ın başkanlık döneminde bu ilişkilerde bir iyileşme yaşanmıştı.

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Trump'ın ikinci döneminde, AB ile yeniden gerginleşebilecek ilişkiler ve yeni ekonomik politikalar, küresel düzeyde önemli değişikliklere yol açabilir.

OLUMSUZ ETKİLER UYARISI

Trump'ın ekonomi politikalarının olumsuz sonuçlar doğuracağına inananların sayısı giderek artıyor. ABD'nin ikinci kez seçilen başkanının uygulayacağı politikaların çoğunun ekonomiye faydadan çok zarar vereceği yönünde uyarılar güçleniyor.

Özellikle Trump'ın seçim kampanyasında defalarca dile getirdiği "fiyatlar düşecek" söylemi, riskli bir vaat olarak değerlendiriliyor. Enflasyon, fiyat seviyelerini değil, fiyat artış hızını ölçen bir gösterge olduğundan, halihazırda önemli ölçüde gerilemiş olsa da, tamamen ortadan kaldırılmasının zor olduğu ifade ediliyor.

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GÜMRÜK VERGİLERİ: YÜKSEK RİSK YÜKSEK BELİRSİZLİK

Trump'ın ekonomi politikasındaki en alışılmadık vaatlerinden biri, ABD'ye gelen tüm mallara en az yüzde 10 oranında gümrük vergisi koyma sözüydü. Bu oran, Çin'den gelen ürünler için yüzde 60'a kadar çıkacak şekilde belirlenmişti. Ayrıca, Kanada, Meksika ve Danimarka gibi ABD'nin müttefiklerine yönelik tehditlerin de artması dikkat çekiyor.

Trump'ın bazı danışmanları ise gümrük vergilerinin, sınır güvenliği gibi diğer meselelerde pazarlık unsuru olarak kullanılabileceğini belirtiyor ve zamanla daha makul veya kademeli bir yaklaşım benimseyeceğini düşünüyor.

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GÜMRÜK VERGİLERİ YATIRIMCILARI KORKUTABİLİR

Oxford Economics'e göre, Trump'ın uygulamayı planladığı en sert gümrük vergileri hayata geçmese bile, sadece bu politika tartışmalarının bile ABD ekonomisine büyük belirsizlik getireceği ve yatırımları baskılayacağı öngörülüyor.

Uzmanlar, bu belirsizliğin, ABD'nin büyüme hızını 2025 ortalarına kadar yüzde 0.6'ya kadar düşürebileceğini belirtiyor.