İsrail Genelkurmay Başkanı istifa etti

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, yaptığı açıklamada 7 Ekim 2023'te Filistin direniş örgütü Hamas tarafından gerçekleştirilen Aksa Tufanı Operasyonu başarısızlığını üstlendi.

Gazze'de ateşkesin sağlandığına ve rehinelerin serbest bırakılmaya başlandığına değinen Halevi, "6 Mart 2025 tarihinde görevime son verilmesini talep ediyorum. İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) komutasını niteliksel ve eksiksiz bir şekilde halefime devredeceğim. Konuyla ilgili olarak Savunma Bakanına ve Başbakana bir mektup ilettim." ifadelerini kullandı.

İSRAİL'DE PEŞ PEŞE İSTİFALAR

Halevi'nin açıklamasının ardından kısa bir süre sonra İsrail ordusunun güney komutanlığı başkanı Yaron Finkelman da istifa ettiğini açıkladı.

Bu arada muhalefetteki Yisrael Beitenu partisinin lideri Avigdor Liberman, Netanyahu ve kabinedeki diğer bakanlara "sorumluluk alıp Halevi'nin izinden gitmeleri" çağrısında bulundu.

"İSTİFADAN MEMNUNUZ"

2 gün önce istifa eden aşırı sağcı eski Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Halevi'nin istifasına dair bir açıklama yaptı. Ben-Gvir, "Genelkurmay Başkanı'nın gidişi memnuniyetle karşılanacak. Onun yerine Hamas'ı yenebileceğimiz, saldırgan ve güçlü bir Genelkurmay Başkanının atanmasını bekliyorum." ifadelerini kullandı.

NETANYAHU'YA MEKTUP

İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz'a bir mektup göndererek istifa edeceğini duyurdu.

Halevi, 2 yıl 2 aylık görev süresinin ardından, standart 3 yıllık görev süresinden yaklaşık 10 ay önce, 6 Mart'ta istifa edeceğini söyledi.

Halevi, 7 Ekim 2023'te Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'na karşı başarısızlığının sorumluluğunu üstleneceğine dair verdiği sözü tutarak istifa ettiğini bildirdi.