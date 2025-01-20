Aylar süren hasret son buldu! İsrail’in serbest bıraktığı Filistinliler kim?

İsrail ve Hamas arasında dün saat 12:15 itibarıya ateşkesin başlamasının ardından 17:00 sularında da esir takası gerçekleşmişti. İsrailli esirler, Kızılhaç tarafından Siyonist yetkililiere teslim edilirken Ofer Hapishanesi'nde tutulan 90 Filistinli de yine Kızılhaç araçlarıyla Gazze'ye getirilmişti.

Reuters haber ajansına göre, bugün serbest bırakılan kişilerin çoğu yakın zamanda gözaltına alındı ve yargılanmadı veya mahkum edilmedi.

Ateşkesin ilk aşamasında, İsrail'in yaklaşık 1.900 Filistinli tutuklu ve tutukluyu serbest bırakması beklenirken, Hamas'ın yaklaşık 33 İsrailli rehineyi serbest bırakması bekleniyor.

90 FİLİSTİNLİ 'MÜDAHALE' İLE SERBEST

Filistinliler, Hamas'la İsrail arasındaki ateşkes mutabakatı kapsamında İsrail'in Ofer Askeri Cezaevi'nden salıverilen 90 Filistinli kadın ve çocuk esiri karşılamak için işgal altındaki Batı Şeria'daki Ramallah kentine bağlı Beytunya beldesinde toplandı.

İsrail askerleri, soğuk nedeniyle ateş yakarak bölgede bekleyen Filistinlilere ara ara gözyaşartıcı gaz ve ses bombaları atarak müdahale etti. Saatler yerel saatle 01.00'e doğru gelirken çok sayıda İsrail askeri cipi ve iş makinaları, Beytunya beldesine baskın düzenledi.

İHLAL: 1 KADIN ESİR EKSİK

Filistin'deki Esirler Medya Ofisi, yaptığı yazılı açıklamada, Ofer'den serbest bırakılan esirlerin isimleri üzerinde yapılan incelemeler sırasında bir kadın esirin eksik olduğunun tespit edilmesi sonucu teknik ekiplerin uzlaşılan esir listesine uyulması için İsrail güçlerine baskı yapmak amacıyla arabulucular ve Kızılhaç ile iletişim kurduğunu, kısa süre sonra esirlerin yola çıkacağını bildirdi.