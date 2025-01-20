Aylar süren hasret son buldu! İsrail'in serbest bıraktığı Filistinliler kim?
Terör devleti İsrail ile Filistin direniş örgütü Hamas'ın arasında imzalanan ateşkes ile beraber karşılıklı rehine takası da dün gerçekleşmişti. Hamas, 3 Siyonisti serbest bırakırken İsrail'in serbest bıraktığı rehineler arasında Batı Şeria ve Kudüs'ten 69 kadın ve 21 genç erkek (bazıları 12 yaşında bile değildi) bulunuyor. Peki serbest kalan Filistinli esirler kim? İşte İsrail hapishanelerinden kurtulan Filistinliler...
İsrail ve Hamas arasında dün saat 12:15 itibarıya ateşkesin başlamasının ardından 17:00 sularında da esir takası gerçekleşmişti. İsrailli esirler, Kızılhaç tarafından Siyonist yetkililiere teslim edilirken Ofer Hapishanesi'nde tutulan 90 Filistinli de yine Kızılhaç araçlarıyla Gazze'ye getirilmişti.
Reuters haber ajansına göre, bugün serbest bırakılan kişilerin çoğu yakın zamanda gözaltına alındı ve yargılanmadı veya mahkum edilmedi.
Ateşkesin ilk aşamasında, İsrail'in yaklaşık 1.900 Filistinli tutuklu ve tutukluyu serbest bırakması beklenirken, Hamas'ın yaklaşık 33 İsrailli rehineyi serbest bırakması bekleniyor.
90 FİLİSTİNLİ 'MÜDAHALE' İLE SERBEST
Filistinliler, Hamas'la İsrail arasındaki ateşkes mutabakatı kapsamında İsrail'in Ofer Askeri Cezaevi'nden salıverilen 90 Filistinli kadın ve çocuk esiri karşılamak için işgal altındaki Batı Şeria'daki Ramallah kentine bağlı Beytunya beldesinde toplandı.
İsrail askerleri, soğuk nedeniyle ateş yakarak bölgede bekleyen Filistinlilere ara ara gözyaşartıcı gaz ve ses bombaları atarak müdahale etti. Saatler yerel saatle 01.00'e doğru gelirken çok sayıda İsrail askeri cipi ve iş makinaları, Beytunya beldesine baskın düzenledi.
İHLAL: 1 KADIN ESİR EKSİK
Filistin'deki Esirler Medya Ofisi, yaptığı yazılı açıklamada, Ofer'den serbest bırakılan esirlerin isimleri üzerinde yapılan incelemeler sırasında bir kadın esirin eksik olduğunun tespit edilmesi sonucu teknik ekiplerin uzlaşılan esir listesine uyulması için İsrail güçlerine baskı yapmak amacıyla arabulucular ve Kızılhaç ile iletişim kurduğunu, kısa süre sonra esirlerin yola çıkacağını bildirdi.
Serbest bırakılan ilk Filistinli tutuklulardan biri, AFP haber ajansına özgürlüğe giden yolculuğunun Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gece hapishaneden alınarak İsrail-Gazze bariyerine daha yakın bir yere nakledildiği yerde başladığını söyledi.
Mart 2024'te esir alınan Filistinli gazeteci Büşra el Tavil, serbest bırakılacağını ilk olarak duruşmaya katılan diğer tutuklulardan öğrendiğini belirtti.
"Avukatlar onlara (ateşkes) anlaşmasının duyurulduğunu ve uygulama aşamasında olduğunu söylediler." derken ekledi:
"Beklemek çok zordu. Ama Allah'a şükür, her an serbest bırakılacağımızdan emindik."
AYLAR SONRA İLK KAVUŞMA
İsrail'in serbest bıraktığı Filistinliler arasında aylarca çocuğunu görmeyen bir anne de vardı. Anne ile çocuğun hasret giderdiği anlar, sosyal medyada viral oldu.
HALİDE CERRAR DA ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTU
Daha önce Filistinli politikacı Halide Cerrar'ın serbest bırakılanlar arasında olduğuna inanıldığını bildirilmişti. Şimdi Pazartesi sabahı Ramallah'a vardığında ailesi ve iyi dileklerini sunanlar tarafından karşılandığına dair görüntüler artık Filistin direnişinin önde gelen isimlerinden Cerrar'ın bırakıldığını net olarak doğruladı.
Cerrar, işgal altındaki Batı Şeria'daki bir şehir olan Ramallah'a vardığında bir akrabasına sarılırken ve Filistin poşusuyla görüntülendi.
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin (FHKC) işgal altındaki Batı Şeria'da önde gelen liderlerinden tutuklu Halide Cerrar, İsrail'in izin vermemesi nedeniyle kızının cenazesine bile katılamamamıştı.
7 EKİM'DEN ÖNCE TUTUKLANMIŞTI
İsrail askerlerince işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki evine 31 Ekim 2019'da düzenlenen baskınla tekrar gözaltına alınan Cerrar, 1 Mart'ta iki yıl hapis ve 4 bin Şekel (yaklaşık 1200 dolar) para cezasına çarptırılmıştı.
EL ARURİ'NİN İKİ KIZ KARDEŞİ DE SERBEST
Listede kadın gazeteci ve aktivistlerin isimleri de yer alıyor.
Dün serbest bırakılan kadın tutukluların öne çıkan isimleri arasında Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Genel Sekreteri Ahmed Saadat'ın eşi Abla Saadat da yer alıyor.
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