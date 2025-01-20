İsrail'in hapishanelerinin karanlık yüzü! Serbest bırakılan esirler anlattı: Yeniden gözaltına alınma konusunda endişeliyim
Hamas ve İsrail arasında esir takası anlaşmasına varılmasıyla birçok İsrailli ve Filistinli esir serbest bırakıldı. Serbest bırakılan Filistinli 24 yaşındaki Filistinli Henan Malevani ve Filistinli üniversite öğrencisi Emel eş-Şucaiyye İsrail hapishanelerinde yaşadıklarını anlattı. Eş-Şucaiyye, mutlu olduğunu ancak yeniden gözaltına alınabilecekleri korkusu taşıdığını belirterek 'İşkence gördük. Eşyamız elimizden alındı. İlaç ve gıda yok. Dondurucu soğuk ve çıplak teftiş gibi ihlallere maruz kaldık.' dedi. Malevani ise hapishanede yaşadıklarını 'Hapishane zorluktan ve aşağılanmadan ibaretti. Yaşadıklarımızı anlatmak mümkün değil.' sözleriyle anlattı.
Hamas ve İsrail arasında varılan karşılıklı esir takası mutabakatına göre, 90 Filistinli çocuk ve kadın, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden gece saatlerinde serbest bırakıldı.
İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası kapsamında serbest bırakılan 24 yaşındaki Filistinli Henan Malevani, geride bıraktığı kadın tutuklular için çok üzgün olduğunu söyledi. Anlaşması kapsamında serbest bırakılan Filistinli üniversite öğrencisi Emel eş-Şucaiyye, İsrail hapishanesinde yaşadıklarını anlattı.
"YENİDEN GÖZALTINA ALINMA KONUSUNDA ENDİŞELİYİZ"
Salıverilenler arasında yer alan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Şucaiyye, yaptığı açıklamada, özgürlüğe kavuştukları için mutlu olmakla beraber, yeniden gözaltına alınabilecekleri yönünde endişelerinin olduğunu söyledi.
İsrail hapishane yönetiminin kadın mahkumlara yaptığı ihlallere tanık olduğunu aktaran Şucaiyye, zihinlerinde acı dolu hatıralarla çıktıklarını dile getirdi.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin Deyr Cerir beldesinde yaşayan Şucaiyye, demir parmaklıklar arkasında yaşadığı zorlu günleri, "Her gün baskı ve işkence gördük. Eşyamız elimizden alındı. İlaç ve gıda yok. Dondurucu soğuk ve çıplak teftiş gibi ihlallere maruz kaldık. Kadın mahkumların mahremiyetleri ihlal ediliyor. Her gün koğuşlarda baskın ve çıplak arama yapıyorlar." sözleriyle özetledi.
"YERLERDE SÜRÜKLENDİK"
Hapishanede aşağılayıcı muamele gördüklerini, son olarak dün yerlerde sürüklendiklerini, bazı kadın mahkumların şahsi eşyasına el konulduğunu ve teftiş edildiklerini aktaran Şucaiyye, şöyle devam etti:
"Her şeye rağmen mutluluğum anlatılmaz. Bugün ailemin ve sevdiklerimin yanındayım. Allah şehitlerimize rahmet etsin. Tüm teşekkür ve minnettarlık ifadeleri, Gazze halkının fedakarlıklarını ifade etmeye yetmez."
Anlaşmanın ilk gününde İsrail'in serbest bıraktığı 90 Filistinliden biri olan Henan Malevani, yaşadıklarını anlattı.
Filistinli genç kadın, İsrail güçlerinin kendisini 2 Eylül 2024'te işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentindeki evinden gözaltına aldığını, o zamandan beri hiçbir suçlama yöneltilmeksizin "idari tutuklu" uygulamasıyla cezaevinde tutulduğunu aktardı.
"HÜCRE DIŞINDA HİÇBİR ŞEY GÖRMEDİM"
Esir takası kapsamında serbest bırakılmasının ardından Ramallah'ın batısındaki Beytuniya beldesinde karşısında onları bekleyen kalabalığı görünce çok şaşırdığını dile getiren Melaveni, şunları söyledi:
"Hapishanede, hücre dışında hiçbir şey görmüyordum. Bizi karşılayan kalabalığı görünce çok şaşırdım. Duygularımın tarifi mümkün değil. Bu duygu tarifsiz, özgürlük hissi çok güzel bir şey."
"HAPİSHANE ZORLUKTAN VE AŞAĞILANMAKTAN İBARET"
Ailesine kavuştuğunda çok ağladığını söyleyen Melaveni, serbest bırakılacakları gününün kendileri için çok zor olduğunu, İsrail makamlarının her şeyi daha zor ve karmaşık hale getirdiğini ifade etti.
Son dakikaya kadar tahliye konusunda kendilerine herhangi bir bilgi verilmediğini belirten Melaveni, şöyle konuştu:
"Kahvaltı, ardından öğle yemeği getirildi ve bize herhangi tahliyenin söz konusu olmadığı söylendi. Öğleden sonra da Damon Hapishanesi'nden Ofer Hapishanesi'ne nakledildik. Ne yazık ki arkamızda kadın tutukluları bırakarak çıkmak zorunda kaldık."
Melaveni, "Hapishane zorluktan ve aşağılanmadan ibaretti. Yaşadıklarımızı anlatmak mümkün değil. Çok yoruldum ama bu yüke katlandık." dedi.
İSRAİL İLE HAMAS ARASINDA ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI
Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak. Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.
İkinci ve üçüncü aşamaların detayları ise birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşaması kapsamında dün 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç ekibine teslim etti. Bu kapsamda İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli çocuk ve kadın da işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı. İsrail'in 471 gün boyunca Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 46 bin 913 kişi hayatını kaybetmiş, 110 bin 750 kişi yaralanmıştı.