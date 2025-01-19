Savaşta ateş hattı: Rusya Donetsk’te ilerliyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgilere yer verildi.

Rus ordusunun Ukrayna'daki cephede pozisyonlarını güçlendirmeye devam ettiği belirtilen açıklamada, "Merkez Askeri Grubu birlikleri, saldırıları sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Vozdvijenka yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Son 24 saatte 143 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısı ile asker ve askeri teçhizatın konuşlandırıldığı noktalara, insansız hava araçları (İHA) ve topçularla saldırı düzenlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 652 uçak, 283 helikopter, 40 bin 792 İHA, 590 hava savunma füze sistemi, 20 bin 674 tank ve zırhlı araç, 1510 çok namlulu roketatar, 20 bin 800 obüs ve havan topu ile 30 bin 481 özel askeri araç imha edildi."

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Donetsk bölgesindeki Petropavlovka ve Vremevka yerleşim birimlerini ele geçirdiklerini duyurmuştu.