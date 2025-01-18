Pireneler Dağları’nda telesiyej kazası! Çok sayıda yaralı var

İspanya'nın kuzeyindeki Pireneler Dağları'nda bulunan Astun Kayak Merkezi'nde yaşanan kazada telesiyejin düşmesi sonucu 17'si ağır olmak üzere toplam 30 kişi yaralandı. Kazanın nedeni henüz bilinmezken, görgü tanıkları telesiyejin kayak yapanların üzerine düştüğünü ifade etti.

İspanya medyasına göre, yaklaşık 80 kişi telesiyejde mahsur kaldı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslar ve helikopterler ile çevredeki hastanelere taşındı. Kazanın ardından kayak merkezi geçici olarak kapatıldı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek Aragon Bölge Başkanı Jorge Azcon ile görüşerek hükümetin desteğini iletti. Azcon ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hükümetin tüm birimlerinin yaralılar ve etkilenenler için seferber olduğunu belirtti.

Yetkililer olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.