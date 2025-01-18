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Suikasta mı uğradı? Reisi'yi taşıyan helikopter kazasına ilişkin açıklama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 18.01.2025 19:26 Güncelleme: 18.01.2025 19:29
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Suikasta mı uğradı? Reisi’yi taşıyan helikopter kazasına ilişkin açıklama

19 Mayıs 2024 tarihinde yaşanan helikopter kazasında önceki Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hayatını kaybetmişti. Reisi'yi taşıyan helikopterin sabotaj sonucunda düştüğüne dair iddialara ilişkin İran Genelkurmay Başkanlığı'ndan açıklama geldi. İşte detaylar...

İran Genelkurmay Başkanlığı, Reisi'nin hayatını kaybettiği olayın sabotaj veya suikast olduğuna dair iddialar üzerine yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, daha önce yayımlanan rapor teyit edilerek, helikopterin düşme nedeninin kaza olduğu ifade edildi.

Suikasta mı uğradı? Reisi’yi taşıyan helikopter kazasına ilişkin açıklama

Söz konusu iddiaların belli bir amaç doğrultusunda veya bilgisizlikten kaynaklandığı belirtilen açıklamada, yüzlerce saatlik uzman incelemelerinin sonucunda kazanın nedeninin "bölgenin coğrafi şartları ve kötü hava koşulları" olduğu kaydedildi.

Konuyla ilgili medya ve siyasetçilerin "kamuoyunu yanlış yönlendirecek" yorumlardan kaçınması istendi.

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Suikasta mı uğradı? Reisi’yi taşıyan helikopter kazasına ilişkin açıklama Suikasta mı uğradı? Reisi’yi taşıyan helikopter kazasına ilişkin açıklama Suikasta mı uğradı? Reisi’yi taşıyan helikopter kazasına ilişkin açıklama
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