Suikasta mı uğradı? Reisi'yi taşıyan helikopter kazasına ilişkin açıklama
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19 Mayıs 2024 tarihinde yaşanan helikopter kazasında önceki Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hayatını kaybetmişti. Reisi'yi taşıyan helikopterin sabotaj sonucunda düştüğüne dair iddialara ilişkin İran Genelkurmay Başkanlığı'ndan açıklama geldi. İşte detaylar...
İran Genelkurmay Başkanlığı, Reisi'nin hayatını kaybettiği olayın sabotaj veya suikast olduğuna dair iddialar üzerine yazılı açıklama yayımladı.
Açıklamada, daha önce yayımlanan rapor teyit edilerek, helikopterin düşme nedeninin kaza olduğu ifade edildi.
Söz konusu iddiaların belli bir amaç doğrultusunda veya bilgisizlikten kaynaklandığı belirtilen açıklamada, yüzlerce saatlik uzman incelemelerinin sonucunda kazanın nedeninin "bölgenin coğrafi şartları ve kötü hava koşulları" olduğu kaydedildi.
Konuyla ilgili medya ve siyasetçilerin "kamuoyunu yanlış yönlendirecek" yorumlardan kaçınması istendi.