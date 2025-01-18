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İsrail kabinesinde çatlak! Ben-Gvir yarın hükümetten istifa edecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 18.01.2025 21:55
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İsrail kabinesinde çatlak! Ben-Gvir yarın hükümetten istifa edecek

İsrail kabinesinde çatlak derinleşerek devam ediyor. Liderliğini aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in yaptığı Yahudi Gücü Partisi bakanları, yarın yürürlüğe girecek Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından hükümetten istifasını sunacak. Öte yandan, diğer bir aşırı sağcı bakan Bezalel Smotrich de anlaşmaya karşı olduğunu bir kez daha yineledi.

Liderliğini aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in yaptığı Yahudi Gücü Partisi bakanları, yarın yürürlüğe girecek Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından hükümetten istifasını sunacak.

(FOTO: AA ) (FOTO: AA )

Yahudi Gücü Partisi'nden yapılan açıklamada, partinin hükümette görevli üyelerinin istifa edeceği bildirildi.

(FOTO: AA ) (FOTO: AA )

Açıklamada, Ben-Gvir'in yanı sıra, Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf, Miras Bakanı Amichai Eliyahu ve komite başkanları Limor Son Har-Melech, Zvika Fogel'in de istifa edeceği kaydedildi.

İsrail kabinesinde çatlak! Ben-Gvir yarın hükümetten istifa edecek

BEN-GVİR İSTİFA EDECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının Güvenlik Kabinesinde ve Bakanlar Kurulunda onaylanması ve uygulamaya başlanması halinde hükümetten ayrılacağını ancak "dışarıdan destekleyeceklerini" duyurmuştu.

İsrail kabinesinde çatlak! Ben-Gvir yarın hükümetten istifa edecek

MALİYE BAKANI SMOTRİCH, ANLAŞMAYA KARŞI OLDUĞUNU YİNELEDİ
Öte yandan, diğer bir aşırı sağcı bakan Bezalel Smotrich de anlaşmaya karşı olduğunu bir kez daha yineledi.

Dini Siyonizm Partisi lideri Maliye Bakanı Smotrich, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "İsrail ulusal güvenliğini tehlikeye atan" bir anlaşmaya yeşil ışık yaktığını söyledi.

İsrail kabinesinde çatlak! Ben-Gvir yarın hükümetten istifa edecek

Gazze Şeridi'nin İsrail tarafından tamamen ele geçirilmesi gerektiğini savunan Smotrich, anlaşmayı engellemek için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Smotrich, tüm bu açıklamalarına karşın hükümetten istifasını açıklamadı.

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İsrail kabinesinde çatlak! Ben-Gvir yarın hükümetten istifa edecek İsrail kabinesinde çatlak! Ben-Gvir yarın hükümetten istifa edecek İsrail kabinesinde çatlak! Ben-Gvir yarın hükümetten istifa edecek

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