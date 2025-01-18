İsrail kabinesinde çatlak! Ben-Gvir yarın hükümetten istifa edecek

MALİYE BAKANI SMOTRİCH, ANLAŞMAYA KARŞI OLDUĞUNU YİNELEDİ

Öte yandan, diğer bir aşırı sağcı bakan Bezalel Smotrich de anlaşmaya karşı olduğunu bir kez daha yineledi.

Dini Siyonizm Partisi lideri Maliye Bakanı Smotrich, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "İsrail ulusal güvenliğini tehlikeye atan" bir anlaşmaya yeşil ışık yaktığını söyledi.