Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro Gazze’deki ateşkesin barışın önünü açabileceğini belirtti

Başkent Caracas'ta basına açıklamalarda bulunan Maduro, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Maduro, "Filistin direniş hareketi Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasını selamlıyor, tüm insanlığın birleşmesini ve Filistin halkı için barış yollarının açılmasını temenni ediyoruz." dedi.

Gazze'nin uzun süre acı dolu bir süreç yaşadığını vurgulayan Maduro, "Gazze'deki ateşkes sürecini yakından takip ediyordum. Gazze'de sağlanan ateşkes Filistin'de barışın önünü açabilir. İnsanlık değişim sürecine girdi ve biz de bu büyük değişimlerin bir parçasıyız. Uluslararası hukuk ve insan yaşamına saygıyı aramaya devam edelim." ifadelerini kullandı.

Maduro, Filistin davasına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek vermeye devam edeceklerini belirtti.