Biden ile Trump zaferi paylaşamadı! ABD'de "Ateşkesin mimarı benim" kavgası!

ABD Başkanı Biden, 4 yıllık görev süresinin bitmesine sayılı günler kala Beyaz Saray'da canlı yayında son kez Amerikan halkına seslendi.



Konuşmasının başında Gazze'de İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkese değinen Biden, ateşkesin mayıs ayında kendisinin ortaya koyduğu taslağa uygun olduğunu ve bunun kendi ekibinin başarısı olduğunu savundu.



Bu konuda pazartesi günü göreve başlayacak yeni yönetimi bilgilendirdiklerini kaydeden Biden, isim vermeden ateşkesin kredisinin halefi Donald Trump'a değil, kendisi ve ekibine ait olduğunu söyledi.



"BU PLAN EKİBİM TARAFINDAN GELİŞTİRİLDİ"



Biden, "Bu plan, benim ekibim tarafından geliştirildi ve müzakere edildi, büyük ölçüde de göreve başlayacak olan yeni yönetim tarafından uygulanacak. Bu nedenle, ekibime, yeni yönetimi detaylı şekilde bilgilendirmelerini söyledim." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden ulusa sesleniş konuşmasında (AFP)

TRUMP: BU BENİM ZAFERİM

ABD'nin henüz koltuğa oturmamış başkanı Donald Trump ise Truth Social hesabından Gazze'de İsrail ve Hamas'ın anlaştığını duyurarak "Bu zafer benim." dedi.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump (AP)

BIDEN: BU BİR ŞAKA MI?

Biden, Beyaz Saray'da kameraların karşısına geçtiğinde daha ılımlı bir ton takındı ve iki ekibin aynı sesle konuştuğunu belirtti. Ancak kimin daha fazla kredi hak ettiği sorulduğunda tepki göstermişti:

'Bu bir şaka mı?'

İRFAN SAPMAZ AHABER'DE DEĞERLENDİRDİ

ABD'de Gazze Ateşkesi konusunda kavga devam ederken, bölgeden A Haber canlı yayınına bağlanan gazeteci İrfan Sapmaz gelişmeleri aktardı. Sapmaz, "Gazze ve ateşkes konusunda 14 Kasım tarihinde Biden Trump'a 'Meseleyi beraber çözelim' teklifi yaptı. Biden, görevi devredeceği için bunu tek başına Trump'ın üstlenmesini istemiyor." dedi.

Sapmaz konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Hem Biden'ın hem Trump'ın temsilcileri devredeler. Doha'daki görüşmelere katılıyorlar. Hamas esir listesini açıklamak istemiyor bu sırada ABD devreye giriyor ve eğer liste açıklanmazsa ateşkes olmayacağını ifade ediyor. Buradan sonra çözülme başlıyor. Bundan sonra Doha'da görüşmeler sürüyor. Trump, Biden ve İsrail buradaki görüşmelerde çok ciddi tartışmalar yaşıyor.

Biden gitmeden bu işi çözmek istiyor, Trump gelmeden önce bu başarının kendisine ait olduğunu dünyaya duyurmak istiyor. Netanyahu, Trump'ın seçilmesinden sonra ateşkes yapılmasına onay veriyor.