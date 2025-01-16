ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a protesto şoku! "Soykırımcı" diyen gazeteciyi yaka paça çıkardılar
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, her seferinde yaptığı açıklamalarda protesto şoku yaşıyor. Blinken, görevindeki son konuşmasını yaptığı sırada da salonda bulunan bazı muhabirler tarafından 'soykırımcı' denilerek protesto edildi. Amerikalı gazeteci Max Blumenthal, Blinken'ın konuşmasını yarıda keserek 'Gazze'de 300 gazeteci sizin bombalarınızın hedefi oldu. Mayıs ayında bir anlaşmamız vardı, bunu hepimiz biliyorduk. Tony, siz bombaların akışını durdurmadınız' diye seslendi. Bunun üzerine gazeteciyi polis salondan yaka paça zorla çıkardı.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Gazze ile ilgili konuşurken bazı gazetecilerin tepkisiyle karşılaştı.
Amerikalı gazeteci Max Blumenthal, Blinken'ın konuşmasını yarıda keserek "Gazze'de 300 gazeteci sizin bombalarınızın hedefi oldu. Mayıs ayında bir anlaşmamız vardı, bunu hepimiz biliyorduk. Tony, siz bombaların akışını durdurmadınız. Neden kurala dayalı bir düzeni siyonizme olan bağlılığınız için feda ettiniz?" diye seslendi.
Görevliler tarafından salondan çıkarılmak istenen Blumenthal, bu sırada protestosuna devam ederek "Neden arkadaşlarımın katledilmesine izin verdiniz? Oysa mayıs ayında bir ateşkes anlaşması vardı. Siz, Yahudiliği faşizmle ilişkilendirip dinimizi yok etmeye destek oldunuz. Bu soykırımının yaşanmasına neden izin verdiniz? Sizin mirasınızın soykırım olması nasıl bir his?" ifadelerini kullandı.
Daha sonra konuşmasına devam eden Blinken, başka bir gazeteci tarafından daha ABD'nin Gazze'deki soykırıma desteği dolayısıyla protesto edildi.
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