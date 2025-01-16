ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a protesto şoku! "Soykırımcı" diyen gazeteciyi yaka paça çıkardılar

Görevliler tarafından salondan çıkarılmak istenen Blumenthal, bu sırada protestosuna devam ederek "Neden arkadaşlarımın katledilmesine izin verdiniz? Oysa mayıs ayında bir ateşkes anlaşması vardı. Siz, Yahudiliği faşizmle ilişkilendirip dinimizi yok etmeye destek oldunuz. Bu soykırımının yaşanmasına neden izin verdiniz? Sizin mirasınızın soykırım olması nasıl bir his?" ifadelerini kullandı.