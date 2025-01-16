Filistin Başbakanından ateşkes tepkisi: 8 ay gecikti çok can kaybedildi

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Gazze'de dün varılan anlaşmayla ilgili, ateşkesin ABD Başkanı Joe Biden tarafından ilk olarak mayısta duyurulmasına rağmen 8 ay gecikmesinin talihsiz bir durum olduğunu, bu sürede çok can kaybedildiğini söyledi.

Mustafa, Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ile görüşmesinin ardından, dün varılan ateşkes anlaşmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

BIDEN'A TEPKİ: TALİHSİZ BİR DURUM

"ABD yönetimi, aynı ateşkesi aynı şekilde aylar önce sağlayıp binlerce insanın öldürülmesinin önüne geçemez miydi?" sorusunu yanıtlayan Mustafa, "Sizin de dediğiniz gibi, muhtemelen Başkan (Joe) Biden tarafından geçen yıl mayıs ayında duyurulacak bir şeyi uygulamaya koymanın bu kadar uzun sürmesi talihsiz bir durum." dedi.