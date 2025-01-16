Filistin Başbakanından ateşkes tepkisi: 8 ay gecikti çok can kaybedildi
İşgalci İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sürdürdüğü soykırım devam ederken Hamas ve İsrail arasında ateşkeste anlaşmaya varıldı. 19 Ocak'ta başlayacak olan ateşkese ilişkin Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Mustafa, Gazze'de dün varılan anlaşmayla ilgili, ateşkesin ABD Başkanı Joe Biden tarafından ilk olarak mayısta duyurulmasına rağmen 8 ay gecikmesinin talihsiz bir durum olduğunu, bu sürede çok can kaybedildiğini belirtti.
Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Gazze'de dün varılan anlaşmayla ilgili, ateşkesin ABD Başkanı Joe Biden tarafından ilk olarak mayısta duyurulmasına rağmen 8 ay gecikmesinin talihsiz bir durum olduğunu, bu sürede çok can kaybedildiğini söyledi.
Mustafa, Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ile görüşmesinin ardından, dün varılan ateşkes anlaşmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.
BIDEN'A TEPKİ: TALİHSİZ BİR DURUM
"ABD yönetimi, aynı ateşkesi aynı şekilde aylar önce sağlayıp binlerce insanın öldürülmesinin önüne geçemez miydi?" sorusunu yanıtlayan Mustafa, "Sizin de dediğiniz gibi, muhtemelen Başkan (Joe) Biden tarafından geçen yıl mayıs ayında duyurulacak bir şeyi uygulamaya koymanın bu kadar uzun sürmesi talihsiz bir durum." dedi.
Mustafa, "Bu süreçte çok sayıda canı, mülkü ve iyi niyeti kaybetmemiz çok talihsiz bir durum. Ama ileriye bakalım. Halkımız için en iyisinin olmasını umalım." ifadelerini kullandı.
İsrail'in anlaşmanın onaylanmasını ertelediği yönündeki açıklamaları hatırlatılan Mustafa, "Filistinliler için istikrar ve bir Filistin devletiyle sonuçlanacak kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes görmek istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.
İŞTE AŞAMA AŞAMA ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI
Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir salınacak.
Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine dönebilmelerini içeriyor.
İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.