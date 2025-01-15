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Trump'ın başkanlık törenine doğru: FBI uyardı! Sayılı günler kala yoğun güvenlik önlemleri alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.01.2025 12:05 Güncelleme: 15.01.2025 12:20
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Trump’ın başkanlık törenine doğru: FBI uyardı! Sayılı günler kala yoğun güvenlik önlemleri alındı

5 Kasım 2024 tarihide rakibi Demokratçı Kamal Harris'e karşı ezici bir zafer kazanan Donald Trump'ın yemin törenine sayılı günler kaldı. Yetkililer, 20 Ocak pazartesi günü Washington'da gerçekleşecek olan yemin töreni için yoğun güvenlik önlemleri alırken Fderal Soruşturma Bürosu (FBI) olası saldırı girişime karşı uyardı. Buna göre yüz binlerce kişinin katılması beklenen tören alanı için 48 km uzunluğunda siyah geçici çit kurulacak, 25.000 kolluk kuvveti görevlisi alanda faal olarak bulunacak.

ABD'de ikinci Trump dönemi 20 Ocak pazartesi günü gerçekleşecek yemin töreninin ardından başlayacak. Yüz binlerce kişinin katılması planlanan tören, son dönemde saldırılara maruz kalan ülke için yoğun güvenlik önlemlerini beraberinde getiriyor.

Göreve başlama töreni, Trump'ın hayatına yönelik iki suikast girişiminin ve sıradan Amerikalılara yönelik yeni yılın ilk gününde gerçekleştirilen saldırıların damga vurduğu bir dönemde gerçekleşecek.

Birinde, bir ABD Ordusu gazisi New Orleans'ta Yeni Yıl Arifesi eğlencelerine katılan kalabalığın üzerine bir kamyon sürdüğünde 14 kişi öldü ve onlarca kişi yaralanmıştı.

New Orleans saldırganının aracı (Arşiv)New Orleans saldırganının aracı (Arşiv)

Aynı gün, aktif görevdeki bir ABD Ordusu askeri, Las Vegas'ta Trump markalı bir otelin dışında bir Tesla Cybertruck'ı patlatarak intihar etmişti.

Trump'ın otelinin önünde gerçekleştirilen saldırının anı (Arşiv)Trump'ın otelinin önünde gerçekleştirilen saldırının anı (Arşiv)

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve İç Güvenlik Bakanlığı pazartesi günü ülke çapındaki polisleri New Orleans olayına benzer taklit saldırılar riski konusunda uyardı.

WASHINGTON ŞEHİR MERKEZİ TRAFİĞE KAPATILACAK

Beyaz Saray'dan Kongre Binası'na kadar uzanan Washington şehir merkezinin büyük bir kısmı, beton bariyerler, çöp kamyonları ve diğer ağır nesnelerle kapatılarak araç trafiğine kapatılacak.

Reuters Reuters

ŞİMDİYE KADAR DİKİLEN EN UZUN ÇİT

Yetkililer, tırmanılamaz şekilde tasarlanan 30 mil uzunluğundaki 7 fit (2 metre) yüksekliğindeki siyah çitin Washington'da şimdiye kadar dikilen en uzun çit olacağını söyledi. Ülke genelindeki diğer polis departmanlarından getirilen yaklaşık 7.800 Ulusal Muhafız askeri ve 4.000 memur güvenliğin sağlanmasında aktif görev alacak.

Reuters Reuters

ÖNCE BEYAZ SARAY'A DOĞRU YÜRÜNECEK

Pazartesi günü ABD Kongre Binası'nın basamaklarında gerçekleşecek olan yemin töreni için Washington meydanında toplanan yüz binlerce kişi Beyaz Saray'a doğru yürüyüş gerçekleştirilecek.

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Trump'ın Kongre üyeleri, Yüksek Mahkeme, yeni yönetimi ve on binlerce diğer kişinin gözü önünde yemin ederek resmen göreve başlayacağı tören, Washington Anıtı'na bakan Capitol merdivenlerinde gerçekleşecek.

Donald Trump'ın 2016 yılında başkanlık koltuğuna oturmadan önce gerçekleştirdiği yemin töreni (Arşiv)Donald Trump'ın 2016 yılında başkanlık koltuğuna oturmadan önce gerçekleştirdiği yemin töreni (Arşiv)

KONGRE BASKININDAN YEMİN TÖRENİNE

Aynı yer, 6 Ocak 2021'de binlerce Trump destekçisinin Demokrat Başkan Joe Biden'a karşı 2020 seçimlerindeki yenilgiyi tersine çevirmek için camları kırdığı, polisle kavga ettiği ve milletvekillerini tehdit etmek için yarıştığı yerdi.

2021'de Trump taraftarları tarafından gerçekleştirilen Kongre Baskını'na ilişkin görüntüleri (Arşiv)2021'de Trump taraftarları tarafından gerçekleştirilen Kongre Baskını'na ilişkin görüntüleri (Arşiv)

FBI'IN ENDİŞELENDİĞİ ŞEY...

Reuters haber ajansının aktardığına göre FBI'ın endişelendiği şey, New Orleans saldırganı gibi kişilerin yemin töreninde de bir saldırı gerçekleştirmesi.

Geçtiğimiz haftalarda bir adam Kongre Binası'na pala sokmaya çalıştığı için, öncesinde de bir adam Kongre Binası yakınında yangın çıkarmaya çalıştığı için tutuklanmıştı.

ABD'de Trump'ın yemin törenine günler kala FBI yetkilileri herhangi bir saldırı girişiminden endişe duyduklarını bildirdi (Arşiv)ABD'de Trump'ın yemin törenine günler kala FBI yetkilileri herhangi bir saldırı girişiminden endişe duyduklarını bildirdi (Arşiv)

WASHINGTON TERCİHİNİ KAMALA'DAN YANA YAPMIŞTI AMA...

Seçmenlerin yüzde 90'ının Trump yerine Harris'e oy verdiği şehrin bazı sakinleri, hafta sonu tatili için evden çıkmaya veya trafiğin kilitlenmesinden kaçınmak için evlerine kapanmaya hazırlanırken, on binlerce insanın kutlamalar ve protestolar için şehre akın etmesi bekleniyordu.

2016 yılında ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın yemin töreninden kareler (Arşiv)2016 yılında ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın yemin töreninden kareler (Arşiv)

OTELLERDE DOLULUK ORANI YÜZDE 70'İ BULDU

Smith Travel Research'ün verilerine ve Washington'ın resmi turizm organizasyonu Destination DC tarafından Reuters'a paylaşılan verilere göre, Washington'ın 34.500 otel odasının yaklaşık yüzde 70'i geçen hafta itibariyle yemin töreni gecesi ve bir önceki gece için rezerve edildi.

Trump'ın 2017 yemin töreninde otel doluluk oranı yaklaşık yüzde 95 ve eski Başkan Barack Obama'nın 2013'teki ikinci yemin töreninde yaklaşık yüzde 78 idi.

Donald Trump 2016 yılında önceki yönetimin lideri Barack Obama'dan devir teslim alırken (Arşiv)Donald Trump 2016 yılında önceki yönetimin lideri Barack Obama'dan devir teslim alırken (Arşiv)

YEMİN TÖRENİ ÖNCESİNDE DE MİTİNGLER YAPILACAK

Cumartesi ile pazartesi arasında yerel yetkililerin izin verdiği yaklaşık bir düzine başka protesto veya mitinge binlerce kişinin katılması bekleniyor. Bunlar arasında, Pazar günü 20.000 kişilik Capital One Arena'da düzenlenecek Trump mitingi de yer alıyor.

Kayyem, "Planladığınız şey en kötü senaryo, ancak şüphem onu elde edemeyeceğiniz yönünde, ki bu iyi bir şey. Planlama açısından, her zaman aşağı doğru çekmek, yukarı doğru çekmekten daha kolaydır." dedi.

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