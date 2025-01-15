Trump’ın başkanlık törenine doğru: FBI uyardı! Sayılı günler kala yoğun güvenlik önlemleri alındı

Donald Trump 2016 yılında önceki yönetimin lideri Barack Obama'dan devir teslim alırken (Arşiv)

YEMİN TÖRENİ ÖNCESİNDE DE MİTİNGLER YAPILACAK

Cumartesi ile pazartesi arasında yerel yetkililerin izin verdiği yaklaşık bir düzine başka protesto veya mitinge binlerce kişinin katılması bekleniyor. Bunlar arasında, Pazar günü 20.000 kişilik Capital One Arena'da düzenlenecek Trump mitingi de yer alıyor.

Kayyem, "Planladığınız şey en kötü senaryo, ancak şüphem onu elde edemeyeceğiniz yönünde, ki bu iyi bir şey. Planlama açısından, her zaman aşağı doğru çekmek, yukarı doğru çekmekten daha kolaydır." dedi.