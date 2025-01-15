ABD Suriye’den askerlerini çekecek mi? Beyaz Saray'dan dikkat çeken "DEAŞ" açıklaması





Suriye'deki ABD askerinin varlığını da değerlendiren Kirby, "Suriye'de küçük bir askeri varlığımız var ve askerlerimiz orada gerçekten tek bir amaç için bulunuyor, o da DEAŞ'a karşı mücadeleye devam etmek." yorumunu yaptı.

Suriye'deki geçiş sürecinde DEAŞ'ın yeniden canlanmasına izin verilemeyeceğini belirten Kirby, Suriye'de SDG (terör örgütü PKK/YPG) ile ortaklıklarının da bu kapsamda olduğunu ifade etti ve bu işbirliğinin devam etmesini istediklerini söyledi.