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ABD Suriye’den askerlerini çekecek mi? Beyaz Saray'dan dikkat çeken "DEAŞ" açıklaması

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 15.01.2025 00:19 Güncelleme: 15.01.2025 01:30
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ABD Suriye’den askerlerini çekecek mi? Beyaz Saray’dan dikkat çeken DEAŞ açıklaması

ABD, Suriye’deki askerlerini çekecek mi? sorusu merak konusu olurken Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Suriye'deki ABD askerinin varlığını da değerlendiren Kirby, 'Suriye’de küçük bir askeri varlığımız var ve askerlerimiz orada gerçekten tek bir amaç için bulunuyor, o da DEAŞ'a karşı mücadeleye devam etmek.' yorumunu yaptı.Kirby ayrıca Türkiye'nin terör örgütü PKK/YPG ile ilgili 'meşru güvenlik endişelerini' anladıklarını belirtti.

Suriye'deki gelişmeleri hem geçiş süreci hem de DEAŞ ile mücadele bağlamında yakından izlediklerini vurgulayan Kirby, hem Türkiye'nin güvenlik endişeleri hem de terör örgütü PKK/YPG konusundaki yaklaşımlarını da yeniden paylaştı.

ABD Suriye’den askerlerini çekecek mi? Beyaz Saray’dan dikkat çeken DEAŞ açıklaması

Bir soru üzerine Kirby, "Türkiye'nin (Suriye) sınır boyunca meşru güvenlik endişelerini anlıyoruz. Oradaki Türk vatandaşları ve Türk şehirleri, o sınırdan geçen teröristler tarafından saldırıya uğradı. Türkler, kendilerini terörist saldırılara karşı savunma hakkına tamamen sahipler; bunu anlıyoruz ve bu konuda Türklerle aktif görüşmelerde bulunuyoruz." yorumunu yaptı.

ABD Suriye’den askerlerini çekecek mi? Beyaz Saray’dan dikkat çeken DEAŞ açıklaması

"SURİYE'DEKİ ASKERİ VARLIĞIMIZIN TEK AMACI DEAŞ İLE MÜCADELE" İDDİASI
Kirby, bununla beraber, DEAŞ karşıtı misyonun sekteye uğramaması gerektiğini ve Suriye'de SDG'nin (terör örgütü PKK/YPG) dikkatinin "DEAŞ karşıtı mücadeleden başka şeylere" kaymasını istemediklerini de sözlerine ekledi.


ABD Suriye’den askerlerini çekecek mi? Beyaz Saray’dan dikkat çeken DEAŞ açıklaması

Suriye'deki ABD askerinin varlığını da değerlendiren Kirby, "Suriye'de küçük bir askeri varlığımız var ve askerlerimiz orada gerçekten tek bir amaç için bulunuyor, o da DEAŞ'a karşı mücadeleye devam etmek." yorumunu yaptı.

Suriye'deki geçiş sürecinde DEAŞ'ın yeniden canlanmasına izin verilemeyeceğini belirten Kirby, Suriye'de SDG (terör örgütü PKK/YPG) ile ortaklıklarının da bu kapsamda olduğunu ifade etti ve bu işbirliğinin devam etmesini istediklerini söyledi.

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ABD Suriye’den askerlerini çekecek mi? Beyaz Saray’dan dikkat çeken DEAŞ açıklaması ABD Suriye’den askerlerini çekecek mi? Beyaz Saray’dan dikkat çeken DEAŞ açıklaması ABD Suriye’den askerlerini çekecek mi? Beyaz Saray’dan dikkat çeken DEAŞ açıklaması
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