ABD Suriye’den askerlerini çekecek mi? Beyaz Saray'dan dikkat çeken "DEAŞ" açıklaması
ABD, Suriye’deki askerlerini çekecek mi? sorusu merak konusu olurken Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Suriye'deki ABD askerinin varlığını da değerlendiren Kirby, 'Suriye’de küçük bir askeri varlığımız var ve askerlerimiz orada gerçekten tek bir amaç için bulunuyor, o da DEAŞ'a karşı mücadeleye devam etmek.' yorumunu yaptı.Kirby ayrıca Türkiye'nin terör örgütü PKK/YPG ile ilgili 'meşru güvenlik endişelerini' anladıklarını belirtti.
Bir soru üzerine Kirby, "Türkiye'nin (Suriye) sınır boyunca meşru güvenlik endişelerini anlıyoruz. Oradaki Türk vatandaşları ve Türk şehirleri, o sınırdan geçen teröristler tarafından saldırıya uğradı. Türkler, kendilerini terörist saldırılara karşı savunma hakkına tamamen sahipler; bunu anlıyoruz ve bu konuda Türklerle aktif görüşmelerde bulunuyoruz." yorumunu yaptı.
"SURİYE'DEKİ ASKERİ VARLIĞIMIZIN TEK AMACI DEAŞ İLE MÜCADELE" İDDİASI
Kirby, bununla beraber, DEAŞ karşıtı misyonun sekteye uğramaması gerektiğini ve Suriye'de SDG'nin (terör örgütü PKK/YPG) dikkatinin "DEAŞ karşıtı mücadeleden başka şeylere" kaymasını istemediklerini de sözlerine ekledi.
Suriye'deki ABD askerinin varlığını da değerlendiren Kirby, "Suriye'de küçük bir askeri varlığımız var ve askerlerimiz orada gerçekten tek bir amaç için bulunuyor, o da DEAŞ'a karşı mücadeleye devam etmek." yorumunu yaptı.
Suriye'deki geçiş sürecinde DEAŞ'ın yeniden canlanmasına izin verilemeyeceğini belirten Kirby, Suriye'de SDG (terör örgütü PKK/YPG) ile ortaklıklarının da bu kapsamda olduğunu ifade etti ve bu işbirliğinin devam etmesini istediklerini söyledi.
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