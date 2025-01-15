Nijerya Devlet Başkanı Tinubu’dan Afrika liderlerine çağrı!

Nijerya Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) 15. Genel Kurulu'na katılan Tinubu, Ruandalı mevkidaşı Paul Kagame ile bir araya geldi.

Tinubu, görüşmede yaptığı açıklamada, Afrika kıtasının kendini geliştirmek için gereken her şeye sahip olduğunu belirterek, Afrika liderlerini kıtanın kalkınması için harekete geçmeye çağırdı.

Afrika'da her türlü kaynak ve kapasite ile iş gücünün bulunduğunu kaydeden Tinubu, "Afrika halklarının ve kıtanın yararına olacak şekilde Afrika içi ticareti ve işbirliğini geliştirmek için içimize bakmalıyız. Afrika için zaman şimdi." ifadelerini kullandı.