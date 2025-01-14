Rusya'dan ABD'ye "terör eylemi" suçlaması! "Hedefleri TürkAkım"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov | Fotoğraf-AA Arşiv

Lavrov, "ABD, enerji başta olmak üzere hiçbir alanda rakip istemiyor. ABD, Avrupa Birliği'nin (AB) enerji alanındaki refahının temellerini bozacak terör eylemlerine izin veriyor, Ukrayna'daki yönetimi Kuzey Akım'dan sonra TürkAkım'ı da devre dışı bırakmaya teşvik ediyor." dedi.

Bakan Lavrov, ABD ve müttefiklerinin, adil rekabetten vazgeçtiğini ve agresif yöntemlerle rakiplerini bastırma yönünde siyaset izlediğini belirtti.

"ABD'NİN YAPTIRIMLARI SURİYE'NİN EKONOMİSİNİ BOĞDU"

Suriye'deki duruma değinen Lavrov, "Orta Doğu'dan ayrılmıyoruz. Suriye'de bazı olaylar yaşandı. Bunun nedeni de 10 yıl içinde siyasi sürecin frenlenmesi. Bir şey değiştirmeme isteği vardı." diye konuştu.

Lavrov, bunun doğru olmadığını ve eski Suriye yönetimine Anayasa Komitesinin yeniden çalışmalarını başlatmasını teşvik ettiklerini anlatarak, "Şam yönetimi, komitenin çalışmasını ve bazı anlaşmalara varmasını pek istemedi. İktidar paylaşımı konusunda anlaşma sağlanabilirdi. Terörist olmayan muhalif güçlerle iktidarın paylaşımın yapılmasını istemediler. Siyasi süreçte yavaşlama yaşandı. Bununla birlikte sosyal sorunlar yaşanmaya başladı ve durum kötüleşti. ABD'nin yaptırımları Suriye'nin ekonomisini boğdu." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Suriye'nin doğusundaki toprakları işgal ettiğini söyleyen Lavrov, "Bu bölgede petrol yatakları bulunuyor. Bu bölgede elde edilen kaynaklar, Suriye'nin kuzey doğusundaki ayrılıkçı unsurları desteklemek için kullanılıyor." dedi. Lavrov, Suriye'deki Kürtlere "Şam ile köprü kurulması" konusunda teklifte bulunduklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"TÜRKİYE VE IRAK, KÜRT DEVLETİNİN KURULMASINA İZİN VERMEYECEK"

"Onlar bunu istemedi. Onlar, orada Amerikalıların olacağını ve yarı devlet kuracağını söylüyordu. Onlara şunu hep anlatmaya çalıştık: Türkiye ve Irak, Kürt devletinin kurulmasına izin vermeyecek. Kürtlerin haklarının Suriye, Irak, İran ve Türkiye'de istişare edilmesinden ve korunmasından yana yaklaşım sergiledik. Bir taraftan Şam, diğer yandan Kürtler müzakere etmek istemiyordu."

Suriye meselesine ilişkin oluşturulan platformlar arasında da etkileşimin zayıf olduğuna işaret eden Lavorv, "Böylece boşluk oluştu ve patlama yaşandı. Gerçekleri kabul etmek lazım." yorumunu yaptı.

SURİYE'DE KAPSAMLI DİYALOĞA İHTİYAÇ VAR

Rusya'nın Şam Büyükelçiliğinin faaliyetleri ve Suriye'nin yeni yönetimi ile temasları sürdürdüğünü dile getiren Lavrov, "Suriye'deki durumun iyileştirilmesi yönündeki girişimlerde yararlı olmak istiyoruz. Bunun için Suriye'deki tüm siyasi, etnik, dini güçler ve tüm dış güçlerin katılımıyla kapsamlı diyaloğa ihtiyaç var. Türk ve Körfez ülkelerinden meslektaşlarla görüştüm. Onlar, bu sürece Rusya, Çin, İran'ın dahil edilmesinden yana. Buna açığız." değerlendirmesinde bulundu.

Lavrov, Astana Formatı'nın bu konuda rol oynayabileceğini belirterek, "Eğer birileri, Suriye topraklarında rakipleriyle hesaplaşma yerine gerçekten sürdürülebilir sonuca odaklı süreci başlatmak istiyorsa, bunu görüşmeye hazırız." ifadesini kullandı.

PUTIN GÖRÜŞMEYE HAZIR ANCAK TEKLİF GELMEDİ

ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeye hazır olduğu ve bunun için hazırlıkların yapıldığı yönündeki açıklamasını değerlendiren Lavrov, Putin'in görüşmeye hazır olduğunu defalarca dile getirdiğini, bu konuda henüz bir talep olmadığını ve somut inisiyatifleri beklediklerini kaydetti.

Lavrov, Trump'ın göreve başladıktan sonra Ukrayna konusundaki yaklaşımını netleştirmesini beklediklerini anlattı. Bakan Lavrov, ABD'de Joe Biden yönetiminin, başkanlık görevini devralmaya hazırlanan Donald Trump için "kötü miras" bırakmaya çalıştığını söyledi.

"KARA KUTULAR, KAPSAMLI SORUŞTURMAYI GEREKTİRİYOR"

25 Aralık 2024'te Rus hava sahasında açılan ateşle hasar görmesi sonucu Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağının düşmesi konusuna da değinen Lavrov, uçağın kara kutularının çözülmesi için Brezilya'ya gönderildiğine dikkati çekti.

Lavrov, "Soruşturma kapsamında Brezilya'da özel bir toplantı yapıldı. Kara kutular açıldı ve içeriği yeterince ilginç bilgi sağladı. Bu içerik, kapsamlı soruşturmanın yapılması gerektiğini gösteriyor. Kara kutuların büyük ölçüde doğrulamadığı bilgileri kullanarak medyada gerginlik yaratmaya gerek yok." dedi.