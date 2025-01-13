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Türkiye'yi hedef alan Fransıza NATO'dan net cevap: Çok değerli bir üyemiz!

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.01.2025 22:16 Güncelleme: 13.01.2025 22:57
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Türkiye’yi hedef alan Fransıza NATO’dan net cevap: Çok değerli bir üyemiz!

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Parlamentosu’nda aşırı sağcı Fransız siyasetçi Jordan Bardella’nın Türkiye’yi hedef alan sorusuna, “Türkiye, NATO’nun çok değerli bir üyesidir” cevabını verdi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Parlamentosu'ndaki Dış İlişkiler Komitesi ve Güvenlik ve Savunma Alt Komitesi oturumunda Avrupalı parlamenterlerin sorularını cevapladı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte (AA)NATO Genel Sekreteri Mark Rutte (AA)

HADSİZ FRANSIZA CEVAP NATO'DAN GELDİ: TÜRKİYE ÇOK DEĞERLİ BİR ÜYE!

Fransa'daki aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin liderliğini üstlenen Jordan Bardella, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO'yu bir enstrüman olarak gördüğünü ve Türkiye'nin kendi nüfuzunu artırma yönünde politikalar izlediğini iddia ettiği yalan ve hadsiz yaklaşımına Rutte'den cevap geldi.

ʺTürkiye NATO'nun çok değerli üyesiʺʺTürkiye NATO'nun çok değerli üyesiʺ

Rutte, "Her zaman Türkiye'nin NATO'nun değerli bir müttefiki olduğunu ve kendi rolünü oynadığını hissetmişimdir. Türkiye aynı zamanda kendi çıkarlarını da müdafaa ediyor, tıpkı burada, Avrupa Birliği'nde, NATO dahilinde diğerlerinin yaptığı gibi. Bu doğal bir şey. Türkiye, NATO'nun çok değerli bir üyesi" dedi.

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Türkiye’yi hedef alan Fransıza NATO’dan net cevap: Çok değerli bir üyemiz! Türkiye’yi hedef alan Fransıza NATO’dan net cevap: Çok değerli bir üyemiz! Türkiye’yi hedef alan Fransıza NATO’dan net cevap: Çok değerli bir üyemiz!
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