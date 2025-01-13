Türkiye’yi hedef alan Fransıza NATO’dan net cevap: Çok değerli bir üyemiz!

ʺTürkiye NATO'nun çok değerli üyesiʺ

Rutte, "Her zaman Türkiye'nin NATO'nun değerli bir müttefiki olduğunu ve kendi rolünü oynadığını hissetmişimdir. Türkiye aynı zamanda kendi çıkarlarını da müdafaa ediyor, tıpkı burada, Avrupa Birliği'nde, NATO dahilinde diğerlerinin yaptığı gibi. Bu doğal bir şey. Türkiye, NATO'nun çok değerli bir üyesi" dedi.