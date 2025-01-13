Türkiye'yi hedef alan Fransıza NATO'dan net cevap: Çok değerli bir üyemiz!
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Parlamentosu’nda aşırı sağcı Fransız siyasetçi Jordan Bardella’nın Türkiye’yi hedef alan sorusuna, “Türkiye, NATO’nun çok değerli bir üyesidir” cevabını verdi.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Parlamentosu'ndaki Dış İlişkiler Komitesi ve Güvenlik ve Savunma Alt Komitesi oturumunda Avrupalı parlamenterlerin sorularını cevapladı.
HADSİZ FRANSIZA CEVAP NATO'DAN GELDİ: TÜRKİYE ÇOK DEĞERLİ BİR ÜYE!
Fransa'daki aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin liderliğini üstlenen Jordan Bardella, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO'yu bir enstrüman olarak gördüğünü ve Türkiye'nin kendi nüfuzunu artırma yönünde politikalar izlediğini iddia ettiği yalan ve hadsiz yaklaşımına Rutte'den cevap geldi.
Rutte, "Her zaman Türkiye'nin NATO'nun değerli bir müttefiki olduğunu ve kendi rolünü oynadığını hissetmişimdir. Türkiye aynı zamanda kendi çıkarlarını da müdafaa ediyor, tıpkı burada, Avrupa Birliği'nde, NATO dahilinde diğerlerinin yaptığı gibi. Bu doğal bir şey. Türkiye, NATO'nun çok değerli bir üyesi" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? Benzin ve motorine zam gelecek mi? 13 Ocak güncel fiyatlar...
- Karne haftası devamsızlık yazılır mı? Okullarda son hafta yoklama alınır mı? 2025 ilkokul, ortaokul, lise...
- Aile Yılı müjdeleri neler, ne zaman açıklanacak? 2025 Aile Yılı maddeleri: Çiftlere maddi destek, doğum izni, ücretsiz kreş...
- YHT biletleri 2025 güncel miktarlar | YHT bilet fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Ankara-İstanbul-Eskişehir-Konya...
- Doğum izinleri uzayacak mı, son durum ne? 2025 çalışan kadına annelik ve doğum izni 1 yıla mı çıkacak?
- 2025'te en düşük konut kredisi faiz oranları: 1 milyon lira için ödeme tutarı açıklandı
- İşçiye rapor parası ne kadar oldu? 2025 zamlı geçici iş göremezlik ödeneği kaç TL?
- Depozite sistemi başladı mı, hangi şehirlerde var? Depozito sistemi nasıl uygulanacak?
- AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, hangi tarihte? İstanbul Üniversitesi AUZEF telafi sınav takvimi
- Emekliye %4'lük ek ödeme! SSK, BAĞ-KUR'lunun taban maaşı nasıl artacak? Kuruşu kuruşuna tablo
- Tekirdağ, İstanbul'da okullar tatil mi? 13 Ocak Pazartesi bugün okul var mı, yok mu? MEB-Valilik açıklaması
- Meteoroloji'den 13 İlde Sarı Kodlu Uyarı | Atkı, bere, içlik ne bulursanız giyin: Soğuklar artacak!