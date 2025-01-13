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Beyaz Saray'dan Gazze'de ateşkes açıklaması: Bu hafta olabilir

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.01.2025 21:04 Güncelleme: 13.01.2025 21:48
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Beyaz Saray’dan Gazze’de ateşkes açıklaması: Bu hafta olabilir

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Gazze'de ateşkese çok yakın olduklarını ve anlaşmanın bu hafta sağlanabileceğini açıkladı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde, Biden yönetiminin dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı SullivanABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan

Sullivan, Orta Doğu'da İsrail'e güçlü destek verdiklerini ve "İran gibi düşmanların" ciddi şekilde zayıflatıldığını ifade etti.

Gazze'de ateşkes süreciyle ilgili çok umutlu konuşan Sullivan, "Ateşkes anlaşmasına çok yaklaştık, anlaşma bu hafta tamamlanabilir. Bir söz vermiyorum ya da bir tahminde bulunmuyorum ama bunun gerçekleşmesi için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Sullivan, söz konusu ateşkes anlaşmasıyla esirlerin evlerine dönmelerinin, Gazze'ye ciddi miktarda yardım girişinin ve bundan sonra siyasi sürecin önünün açabilecek daha olumlu bir atmosferin mümkün olacağını söyledi.

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