Katar ve Kuveyt’ten Suriye’ye insani yardım!

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Katar Kalkınma Fonu tarafından sağlanan 37 ton gıda malzemesinin bulunduğu insani yardımı taşıyan Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir uçak Uluslararası Şam Havalimanı'na vardı." ifadelerine yer verildi.

Bunun insani yardım taşımak amacıyla Katar'dan Suriye'ye kurulan hava köprüsü kapsamında gönderilen 10'uncu uçak olduğu ifade edildi.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yer alan haberde ise Kuveyt'ten Suriye'ye kurulan hava köprüsü kapsamında 33 tonluk yardım ve tıbbi malzeme taşıyan 2'nci uçağın Uluslararası Şam Havalimanı'na ulaştığı belirtildi.

Bunun Kuveyt Sağlık Bakanlığı ve Kuveyt Kızılay Derneği tarafından diğer bakanlıklarla işbirliği içerisinde "Kuveyt Yanınızda" kampanyası kapsamında organize edildiği kaydedildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre de Suudi Arabistan'ın Suriye halkına yardım etmek amacıyla başlattığı hava köprüsü kapsamında 10. yardım uçağı başkent Şam'a ulaştı.

Haberde, Kral Selman İnsani Yardım ve İnsani Çalışma Merkezi tarafından yürütülen yardım çalışma kapsamında Uluslararası Şam Havalimanı'na inen uçağın gıda, barınma ve tıbbi yardım malzemesi yüklü olduğu bilgisi paylaşıldı.