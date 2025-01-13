Husiler’den İsrail Savunma Bakanlığına süpersonik füze!

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri

İsrail hava savunma sistemlerinin başarısız kaldığı ve süpersonik füzenin hedefe başarıyla ulaştığını iddia eden Seri, bunun son 12 saatte İsrail'e yönelik gerçekleştirdikleri üçüncü saldırı olduğunu belirtti.

Öte yandan İsrail ordusunun X hesabından yapılan paylaşımda, Yemen'den atılan balistik füze nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde siren seslerinin çaldığı bildirildi.