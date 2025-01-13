Gazze’de insanlık dışı soykırım: Ölü sayısı 46 bin 584’e yükseldi

Gazze'de can kaybı 46 bin 584’e yükseldi (AA)

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 46 bin 584'e, yaralı sayısının da 109 bin 731'e yükseldiği belirtildi.