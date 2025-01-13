Gazze'de insanlık dışı soykırım: Ölü sayısı 46 bin 584’e yükseldi
İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 46 bin 584'e, yaralı sayısının da 109 bin 731'e yükseldiği duyuruldu.
Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 465 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 46 bin 584'e, yaralı sayısının da 109 bin 731'e yükseldiği belirtildi.
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