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Japonya'da 6,9 büyüklüğünde deprem: Dev dalga uyarısı yapıldı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.01.2025 15:59 Güncelleme: 13.01.2025 16:23
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Japonya’da 6,9 büyüklüğünde deprem: Dev dalga uyarısı yapıldı

Japonya'nın güneybatısındaki Miyazaki eyaleti açıklarında 6,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem 30 km derinlikte kaydedilirken, ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) büyüklüğünü 6,8 olarak açıkladı. Miyazaki ve Koçi eyaleti kıyılarına yönelik dev dalga uyarısı yapıldı. İşte detaylar...

Japonya'nın güneybatısındaki Miyazaki eyaleti açıklarında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

6.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMLE SALLANDILAR

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Miyazaki açıklarında yerel saatle 21.19'da meydana gelen 6,9 büyüklüğünde deprem, 30 kilometre derinlikte kaydedildi.

DEV DALGA UYARISI

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin büyüklüğünü 6,8 olarak duyurdu. Devlet televizyonu NHK, depremin ardından Miyazaki ve Koçi eyaleti kıyılarına yönelik "dev dalga" uyarısı yapıldığını aktardı.

Resmi Kyodo ajansına göre, sarsıntı Miyazaki'nin yer aldığı güneydeki Kyuşu bölgesi genelindeki eyaletlerde hissedildi.

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Japonya’da 6,9 büyüklüğünde deprem: Dev dalga uyarısı yapıldı Japonya’da 6,9 büyüklüğünde deprem: Dev dalga uyarısı yapıldı Japonya’da 6,9 büyüklüğünde deprem: Dev dalga uyarısı yapıldı

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