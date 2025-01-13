Japonya'da 6,9 büyüklüğünde deprem: Dev dalga uyarısı yapıldı
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Japonya'nın güneybatısındaki Miyazaki eyaleti açıklarında 6,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem 30 km derinlikte kaydedilirken, ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) büyüklüğünü 6,8 olarak açıkladı. Miyazaki ve Koçi eyaleti kıyılarına yönelik dev dalga uyarısı yapıldı. İşte detaylar...
Japonya'nın güneybatısındaki Miyazaki eyaleti açıklarında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Miyazaki açıklarında yerel saatle 21.19'da meydana gelen 6,9 büyüklüğünde deprem, 30 kilometre derinlikte kaydedildi.
DEV DALGA UYARISI
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin büyüklüğünü 6,8 olarak duyurdu. Devlet televizyonu NHK, depremin ardından Miyazaki ve Koçi eyaleti kıyılarına yönelik "dev dalga" uyarısı yapıldığını aktardı.
Resmi Kyodo ajansına göre, sarsıntı Miyazaki'nin yer aldığı güneydeki Kyuşu bölgesi genelindeki eyaletlerde hissedildi.