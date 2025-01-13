Gazze’de ateşkes olacak mı? ABD’de tarih vererek duyurdu | Katil Bibi ve Biden’dan kritik görüşme

ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptıkları telefon görüşmesinde Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin müzakereleri ele aldı.

ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Adı açıklanmayan bir kaynak, görüşmede Gazze Şeridi'nde ateşkese ve esirlerin serbest bırakılmasına yönelik müzakerelerin ele alındığını ifade etti.

ATEŞKES OLACAK MI? ABD'DEN AÇIKLAMA

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD basınına yaptığı açıklamada, ateşkes görüşmelerinde tarafların anlaşmaya varmaya "çok çok yakın" olduklarını belirerek, "Görevde olduğumuz her günü bu işi halletmek için kullanmaya kararlıyız" dedi.

TARİH VERİLDİ

ABD'nin seçilmiş Başkan Yardımcısı James David Vance ise, ABD basınına yaptığı açıklamada ABD'li rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik bir anlaşmanın Biden yönetiminin son günlerinde, belki de son bir iki gün içinde açıklanmasını beklediğini söyledi.