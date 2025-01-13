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Akaryakıt istasyonunda dehşet! Korkunç patlamada 17 ölü, 50 yaralı var

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.01.2025 01:50
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Akaryakıt istasyonunda dehşet! Korkunç patlamada 17 ölü, 50 yaralı var

Yemen'de bir akaryakıt istasyonunda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Patlamada en az 17 kişi hayatını kaybederken 50 kişi de yaralandı.

Yemen'de bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada en az 17 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.

EN AZ 17 ÖLÜ VAR!

Yemen'in El-Beyda vilayetinde akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi. İran destekli Husiler tarafından yönetilen Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, patlamada en az 17 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı belirtildi. Açıklamada, yaralıların çoğunun durumunun kritik olduğu aktarıldı.

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Akaryakıt istasyonunda dehşet! Korkunç patlamada 17 ölü, 50 yaralı var Akaryakıt istasyonunda dehşet! Korkunç patlamada 17 ölü, 50 yaralı var Akaryakıt istasyonunda dehşet! Korkunç patlamada 17 ölü, 50 yaralı var
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