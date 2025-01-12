Esad'ın "Tadomon" katliamı: Binaların altından insan kemikleri çıkıyor

uriye'de enkaza dönen Tadomon Mahallesi'nden korkunç görüntüler (İHA)

"HER SOKAKTA YERİN ALTINDA CESETLERİ BULABİLİRSİNİZ"

Tadamon Mahallesi'nde her sokakta yerin altından insan cesedi çıktığını söyleyen Enes Sueydani, "Burası Emced Yusuf'un öldürdüğü insanların toplu mezarının bulunduğu alan. Biz daha önce buraya giremiyorduk ve içeride ne olduğunu bilmiyorduk. İnsanları dışarıdan getirip, burada öldüreceklerini söylüyorlardı. Belki de insanların organlarını parayla satıyorlardı, bunu bizde bilmiyoruz. Gördüğünüz gibi buralarda kaç tane ceset bulundu. Yerin altında en azından Emcad Yusuf'un öldürdüğü 40 kişi vardı. Her sokakta yerin altında cesetleri bulabilirsiniz. Tadoman'da toplam 10 bin insanın cesedini yerin altında bulabiliriz" dedi.