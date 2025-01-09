09 Ocak 2025, Perşembe
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UNICEF acı bilançoyu duyurdu: 2025'in ilk haftasında Gazze'de 74 çocuk hayatını kaybetti

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.01.2025 10:09
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UNICEF acı bilançoyu duyurdu: 2025’in ilk haftasında Gazze’de 74 çocuk hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 2025’in ilk 7 gününde Gazze’de en az 74 çocuğun öldürüldüğünü açıkladı.

UNICEF, 2025'in ilk 7 gününde Gazze'de en az 74 çocuğun öldürüldüğünü duyurdu.

UNICEF: 2025'in ilk haftasında Gazze'de 74 çocuk hayatını kaybettiUNICEF: 2025'in ilk haftasında Gazze'de 74 çocuk hayatını kaybetti

UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, "Gazze'deki çocuklar için yeni yıl, saldırılar, yoksunluk ve artan soğuk hava etkisiyle daha fazla ölüm ve acı getirdi. Bir ateşkesin sağlanması artık gecikmiş bir zorunluluktur. Çok sayıda çocuk hayatını kaybetti veya sevdiklerini yitirdi. Yeni yıl trajediyle başladı" dedi.

Açıklamada ayrıca soğuktan hayatını kaybeden bebeklerle ilgili olarak, "26 Aralık'tan bu yana 8 yenidoğan bebek, hipotermi nedeniyle hayatını kaybetti, bu durum vücut sıcaklığını düzenleyemeyen küçük çocuklar için ciddi bir tehdit" ifadeleri kullanıldı.

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UNICEF acı bilançoyu duyurdu: 2025’in ilk haftasında Gazze’de 74 çocuk hayatını kaybetti UNICEF acı bilançoyu duyurdu: 2025’in ilk haftasında Gazze’de 74 çocuk hayatını kaybetti UNICEF acı bilançoyu duyurdu: 2025’in ilk haftasında Gazze’de 74 çocuk hayatını kaybetti
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