ABD’ cehennemi yaşıyor! California’dan ölüm haberleri geldi! Biden’dan skandal açıklamalar

ABD'nin California eyaletinde yer alan Los Angeles'ta Eaton, Palisades, Hurst ve Woodley'deki orman yangınları devam ediyor. Santa Monica Dağları ve Pasifik Okyanusu arasındaki lüks bir yerleşim bölgesi olan Pacific Palisades bölgesinde dün sabah başlayan yangında 5 bin dönümden fazla alan kül oldu.

Pasadena ve Altadena bölgesinde dün akşam yerel saatle 18.30 sularında başlayan Eaton yangınında şimdiye kadar 2 bin 227 dönümlük alan yok oldu. Los Angeles County İtfaiye Şefi Anthony C. Marrone, Angeles Ulusal Ormanı ve Altadena bölgesindeki Eaton yangınında 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Marrone, yangında çok sayıda kişinin yaralandığını ve 100'den fazla yapının yok olduğunu duyurdu.