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ABD' cehennemi yaşıyor! California'dan ölüm haberleri geldi! Biden'dan skandal açıklamalar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.01.2025 09:30 Güncelleme: 09.01.2025 10:04
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ABD’ cehennemi yaşıyor! California’dan ölüm haberleri geldi! Biden’dan skandal açıklamalar

ABD'de California'da çıkan yangın, eyaleti kasıp kavurmaya devam ediyor. Yangından 2 kişi acı bir şekilde can verirken ünlülerin yaşadığı lüks mahallelerde bin 100'den fazla yapı hasar gördü. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in evine tahliye emri verildi. Başkan Joe Biden, yangınlarla ilgili bilgi verdiği sırada yeniden büyükbaba olacağını duyurarak gafa imza attı.

ABD'nin California eyaletinde yer alan Los Angeles'ta Eaton, Palisades, Hurst ve Woodley'deki orman yangınları devam ediyor. Santa Monica Dağları ve Pasifik Okyanusu arasındaki lüks bir yerleşim bölgesi olan Pacific Palisades bölgesinde dün sabah başlayan yangında 5 bin dönümden fazla alan kül oldu.

YANAN MAHALLELER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Pasadena ve Altadena bölgesinde dün akşam yerel saatle 18.30 sularında başlayan Eaton yangınında şimdiye kadar 2 bin 227 dönümlük alan yok oldu. Los Angeles County İtfaiye Şefi Anthony C. Marrone, Angeles Ulusal Ormanı ve Altadena bölgesindeki Eaton yangınında 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Marrone, yangında çok sayıda kişinin yaralandığını ve 100'den fazla yapının yok olduğunu duyurdu.

Yangında Pacific Palisades bölgesinde yaklaşık 3 bin hektarlık alan kül olurken, yaklaşık 30 bin kişi için tahliye kararı çıkarıldı. (AA) Yangında Pacific Palisades bölgesinde yaklaşık 3 bin hektarlık alan kül olurken, yaklaşık 30 bin kişi için tahliye kararı çıkarıldı. (AA)

Dün gece 10.30 sularında San Fernando'nun kuzeyindeki Sylmar'da çıkan Hurst yangınında şimdiye kadar 500 dönümlük alan etkilendi.

ABD'de yangın devam ediyor (AA)ABD'de yangın devam ediyor (AA)

San Fernando Vadisi'ndeki Woodley'de 06.15 civarında başlayan yangında ise en az 75 dönümlük bir alanın etkilendiği duyuruldu. Yangının güçlü rüzgarlar nedeniyle güneye doğru yayıldığı uyarısı yapıldı.

Yangın söndürme çalışmaları esnasında itfaiyeciler böyle görüntülendi, Los Angeles (AA)Yangın söndürme çalışmaları esnasında itfaiyeciler böyle görüntülendi, Los Angeles (AA)

BİN 100'DEN FAZLA YAPI HASAR GÖRDÜ

Yetkililer, orman yangınları nedeniyle 80 bin kişinin tahliye emri altında olduğunu ve yangınların en az 28 bin yapıyı tehdit ettiğini açıkladı. Yangınlarda, şu ana kadar bin 100'den fazla yapı hasar gördü.

Foto: AAFoto: AA

Kuru hava şartları ve güçlü rüzgarların etkisiyle çıkan yangınlar, felaket bölgelerinin dışında da kaosa neden oldu. Yangın nedeniyle bu sabah bölgede yaklaşık 300 bin kullanıcıya elektrik verilemedi.

Foto: AAFoto: AA

Yangın nedeniyle ayrıca Los Angeles'ın bazı bölgelerinde hava kirliliği tehlikeli seviyelere ulaştı. Yetkililer yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kalp ya da akciğer hastalığı olan bireylere tedbir alma ve aktivite düzeylerini düşük tutma çağrısı yaptı.

Los Angeles'ta yangın sürerken bu sabahki gün doğumu (AP)Los Angeles'ta yangın sürerken bu sabahki gün doğumu (AP)

BİRÇOK BÖLGEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Los Angeles'ta devam eden orman yangınları nedeniyle bugün birçok bölgede eğitime ara verildi. Eğitime ara verilmesine ilişkin kararlardan 80 okul bölgesinden en az 19'u etkilendi.

Yanan arabalar böyle görüntülendi (AP)Yanan arabalar böyle görüntülendi (AP)

BAŞKAN YARDIMCISI KAMALA HARRİS'İN EVİNE DE TAHLİYE EMRİ VERİLDİ

Yerel basın, "Hollywood kabusu" ifadeleriyle tanımlanan yangında çok sayıda ünlü ismin yaşadığı yer için tahliye emri verilirken, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Los Angeles'taki evinin de tahliye emri verilen bölgede yer aldığı duyuruldu.

MUSK SON DURUMU BÖYLE PAYLAŞTI

Los Angeles'ta Kamala Harris'in de evi için tahliye emri verildiği bildirildi (AA)Los Angeles'ta Kamala Harris'in de evi için tahliye emri verildiği bildirildi (AA)

Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Sözcüsü Ernesto Apreza, sosyal medyada yayınladığı açıklamada, "ABD Başkan Yardımcısının yaşadığı mahalle için tahliye emri verildi. O sırada evde kimse bulunmuyordu" dedi.

Alevler şehri kasıp kavurmaya devam ediyor, Los Angeles (AA)Alevler şehri kasıp kavurmaya devam ediyor, Los Angeles (AA)

Apreza ayrıca, "Başkan Yardımcısı ve Başkan, yangınlara ilişkin durumu yakından takip ediyor. Eyalet yetkilileri ve yerel yetkililer ile iletişim halindeler ve bu korkunç felakete müdahale ve toparlanma sürecinde ihtiyaç duyulan her türlü federal yardımı tedarik etme teklifinde bulundular" dedi.

Lüks mahalledeki son model araçlar küle döndü (AA)Lüks mahalledeki son model araçlar küle döndü (AA)

JOE BIDEN'DAN BÜYÜK GAF: BUGÜNÜ BİRÇOK YANLIŞ SEBEPTEN DOLAYI HATIRLAYACAĞIM

Başkan Joe Biden, California'daki orman yangınlarıyla ilgili bir brifingde, büyük büyükbaba olduğunu duyurarak biraz olsun neşe katmaya çalıştı.

Başkan Joe Biden, 8 Ocak 2025 Çarşamba günü Kaliforniya Valisi Gavin Newsom ile birlikte Kaliforniya, Santa Monica'daki Santa Monica İtfaiye Departmanı İstasyonu 5'te Güney Kaliforniya'yı etkileyen devam eden orman yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulunuyor. (AP)Başkan Joe Biden, 8 Ocak 2025 Çarşamba günü Kaliforniya Valisi Gavin Newsom ile birlikte Kaliforniya, Santa Monica'daki Santa Monica İtfaiye Departmanı İstasyonu 5'te Güney Kaliforniya'yı etkileyen devam eden orman yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulunuyor. (AP)

Biden, çarşamba günü Los Angeles'ta yaptığı açıklamada, "İyi haber şu ki, bugünden itibaren büyük büyükbabayım... 10 kiloluk bir kız... erkek bebek." dedi ve "bu günü birçok yanlış sebepten dolayı hatırlayacağımı" ekledi.

Ancak bu yorum, kilometrelerce uzakta yaşanan felaket nedeniyle sosyal medyada kınandı.

Diğer taraftan Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın Los Angeles'taki evi, yangında tamamen yanarak kül oldu.

ABD’nin California eyaletinde yangın paniği!ABD’nin California eyaletinde yangın paniği!

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