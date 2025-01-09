Güney Kore 2024’de kayıtlara geçen en sıcak yılı yaşadı

Yonhap'ın haberine göre, Kore Meteoroloji İdaresi (KMA), 2024'teki sıcaklık ortalamalarına ilişkin açıklama yaptı.

Güney Kore'de 2024'te ölçülen yıllık ortalama sıcaklığın, 2023'teki 13,7 derecelik rekoru geride bırakarak 14,5 dereceye ulaştığı belirtilen açıklamada, 2024'ün ülkede kayıtlara geçen en sıcak yıl olduğu kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu artışın sebebi olarak ise artan deniz yüzeyi sıcaklıkları gösterildi.

Güney Kore'de 13,7 derece olarak açıklanan yıllık ortalama sıcaklıkla 2023 en sıcak yıl olarak kayıtlara geçmişti.