Tarih verildi! Suriye'deki pasaport işlemleri yeniden başlatılacak
Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanlığı, pasaport hizmetlerine ilişkin açıklama yaptı. Böylece ülkedeki pasaport işlemlerinin 12 Ocak tarihi itibarıyla yeniden başlatılacağı açıklandı.
Suriye'de pasaport işlemleri 12 Ocak tarihinden itibaren yeniden başlıyor.
Suriye Haber Ajansına (SANA) göre, yeni yönetimin Dışişleri Bakanlığı, pasaport hizmetlerine ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, diplomatik misyonlar ve e-konsolosluklar aracılığıyla, başvuru sırasına göre pasaport verme işlemlerinin 12 Ocak'tan itibaren yeniden başlayacağı ifade edildi.