09 Ocak 2025, Perşembe
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Tarih verildi! Suriye'deki pasaport işlemleri yeniden başlatılacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 09.01.2025 21:20 Güncelleme: 09.01.2025 21:22
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Tarih verildi! Suriye’deki pasaport işlemleri yeniden başlatılacak

Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanlığı, pasaport hizmetlerine ilişkin açıklama yaptı. Böylece ülkedeki pasaport işlemlerinin 12 Ocak tarihi itibarıyla yeniden başlatılacağı açıklandı.

Suriye'de pasaport işlemleri 12 Ocak tarihinden itibaren yeniden başlıyor.

Suriye Haber Ajansına (SANA) göre, yeni yönetimin Dışişleri Bakanlığı, pasaport hizmetlerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, diplomatik misyonlar ve e-konsolosluklar aracılığıyla, başvuru sırasına göre pasaport verme işlemlerinin 12 Ocak'tan itibaren yeniden başlayacağı ifade edildi.

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Tarih verildi! Suriye’deki pasaport işlemleri yeniden başlatılacak Tarih verildi! Suriye’deki pasaport işlemleri yeniden başlatılacak Tarih verildi! Suriye’deki pasaport işlemleri yeniden başlatılacak
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