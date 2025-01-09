Tarih verildi! Suriye’deki pasaport işlemleri yeniden başlatılacak

Suriye'de pasaport işlemleri 12 Ocak tarihinden itibaren yeniden başlıyor.

Suriye Haber Ajansına (SANA) göre, yeni yönetimin Dışişleri Bakanlığı, pasaport hizmetlerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, diplomatik misyonlar ve e-konsolosluklar aracılığıyla, başvuru sırasına göre pasaport verme işlemlerinin 12 Ocak'tan itibaren yeniden başlayacağı ifade edildi.