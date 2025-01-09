Gazze'de soykırımı savunan aktörün evi yandı! James Woods: "Bir gün her şeyini kaybediyorsun"

Gazze'de İsrail'in sivillere yönelik saldırılarını savunarak sosyal medyada "Ateşkes yok, uzlaşma yok, affetmek yok, hepsini öldürün" ifadelerini kullanan ABD'li aktör James Woods, Kaliforniya'da çıkan büyük bir yangında evini kaybetti. Sivillerin katledilmesini destekleyen aktör, konu kendi evine gelince CNN International'a bağlanarak yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı.

"BURADAN YÜRÜYEMEM, BU BENİM İÇİN EVEREST GİBİ"

James Woods, yangından kaçışını göz yaşları içerisinde anlatırken, "Arabamı terk etmek zorunda kaldım. İtfaiye araçları bile geçemiyordu, insanlar yürüyemiyordu. Aman Allah'ım dedim, burada tepede kaldık. Buradan yürümek zorunda mıyız? Ben 77 yaşındayım, bu dik yokuşu çıkamam, bu benim için Everest dağı gibi. Tüm yollar kapandı, burada mahsur kaldık." dedi.

James Woods CNN International bağlantısı (A Haber canlı yayın ekran görüntüsü)

"BİR GÜN HAVUZDASIN, ERTESİ GÜN HER ŞEYİ KAYBEDİYORSUN"

Yangında evini kaybeden Woods, yeğeniyle yaşadığı anı da paylaştı:

"8 yaşındaki yeğenim Sarah, elinde kumbarasıyla yanıma geldi ve evimizi yeniden inşa etmek istediğini söyledi. Çok üzgündüm, bir gün havuzdasın, diğer gün her şeyini kaybediyorsun."

James Woods X paylaşımı

Öte yandan James Wood, evinin alevlere teslim olduğu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Wood, evi için sigortası olmadığını belirterek yaşadığı deneyimi "sevdiği birini kaybetmek gibi" diyerek açıkladı. 'Ruhum sınanıyor. Her şeyi bir anda keybetmek gibi' ifadelerini kullandı.

James Woods’: ʺAteşkes yok, taviz yok, affetmek yok. Hepsini öldürün.'' (X)

NEREDE EMPATİ? NEREDE ADALET?

Gazze'de sivillerin katledilmesini destekleyen söylemleri nedeniyle tepkilerin odağı olan James Woods'un açıklamaları, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Olay, "Empati ve adalet nerede?" sorularını bir kez daha gündeme taşıdı.