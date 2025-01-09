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Pakistan'da hükümet binasına saldırı! Polis karakolunu yaktılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 09.01.2025 22:05
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Pakistan’da hükümet binasına saldırı! Polis karakolunu yaktılar

Pakistan'ın güneybatısında ayrılıkçıların, hükümet binasına silahlı saldırı düzenlediği ve bir polis karakolunu yaktığı bildirildi. Silahlı saldırıyı, ayrılıkçı kabul edilen Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) üstlendiği aktarıldı.

Associated Press'in haberine göre, Belucistan eyaletinin Khuzdar bölgesinde hükümet binasına silahlı saldırı düzenlendi, polis karakolu kundaklandı ve bir banka soyuldu.

Yerel polis memuru Suhail Khalid, güvenlik güçlerinin olay yerine gelmesi öncesi faillerin kaçtığını ve durumun kontrol altına alındığını söyledi.

Silahlı saldırıyı, ayrılıkçı kabul edilen Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) üstlendiği aktarıldı.

BELUCİSTAN'DA AYRILIKÇI HAREKETLER ONLARCA YILDIR FAALİYET GÖSTERİYOR
Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Belucilerin bu bölgeyi yönetmesini isteyen BLA, Pakistan güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef alıyor.

Petrol ve mineral zengini Belucistan eyaleti, Pakistan'ın coğrafi olarak en büyük; yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgesi olarak biliniyor.

Eyalet, onlarca yıldır İslamabad yönetimiyle savaşan ayrılıkçı hareketlerin de merkezi konumunda bulunuyor.

İsyancılar, bölge halkının Belucistan'ın zengin yer altı kaynaklarından adil şekilde faydalanamadığını savunuyor.

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Pakistan’da hükümet binasına saldırı! Polis karakolunu yaktılar Pakistan’da hükümet binasına saldırı! Polis karakolunu yaktılar Pakistan’da hükümet binasına saldırı! Polis karakolunu yaktılar
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