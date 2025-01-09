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Kerala Festivali’nde fil dehşeti: 17 yaralı

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Giriş: 09.01.2025 01:23 Güncelleme: 09.01.2025 01:28
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Kerala Festivali’nde fil dehşeti: 17 yaralı

Hindistan’ın Kerala eyaletinde düzenlenen Puthiyangadi Festivali'nde süslenen bir fil, kalabalığa saldırdı. 1’i ağır 17 kişinin yaralandığı olayda, fil güçlükle kontrol altına alınabildi. Saldırının nedeni henüz bilinmezken, çevredekiler tarafından kaydedilen görüntüler dehşeti gözler önüne serdi.

Hindistan'ın Kerala eyaletindeki Malappuram kentinde düzenlenen Puthiyangadi Festivali, bir fil saldırısı nedeniyle dehşet dolu anlara sahne oldu. Festival kapsamında süslenerek alana getirilen "Pakkathu Sreekuttan" adlı fil, kalabalığa saldırdı. Olayda biri ağır olmak üzere toplam 17 kişi yaralandı.

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Kontrol altına alınması oldukça güç olan filin saldırısı sonucu yaralanan kişiler çevredeki hastanelere sevk edildi. Saldırının nedeni henüz belirlenemezken, çevredekiler tarafından kaydedilen görüntüler, olayın vahametini gözler önüne serdi. Görüntülerde filin bir kişiyi havaya kaldırarak yere savurduğu anlar dikkat çekti.

Yerel yetkililer, festival organizasyonları sırasında hayvan kullanımına dair güvenlik önlemlerinin artırılacağını belirtti. Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kerala Festivali’nde fil dehşeti: 17 yaralı Kerala Festivali’nde fil dehşeti: 17 yaralı Kerala Festivali’nde fil dehşeti: 17 yaralı

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