Kerala Festivali’nde fil dehşeti: 17 yaralı

Hindistan'ın Kerala eyaletindeki Malappuram kentinde düzenlenen Puthiyangadi Festivali, bir fil saldırısı nedeniyle dehşet dolu anlara sahne oldu. Festival kapsamında süslenerek alana getirilen "Pakkathu Sreekuttan" adlı fil, kalabalığa saldırdı. Olayda biri ağır olmak üzere toplam 17 kişi yaralandı.

Kontrol altına alınması oldukça güç olan filin saldırısı sonucu yaralanan kişiler çevredeki hastanelere sevk edildi. Saldırının nedeni henüz belirlenemezken, çevredekiler tarafından kaydedilen görüntüler, olayın vahametini gözler önüne serdi. Görüntülerde filin bir kişiyi havaya kaldırarak yere savurduğu anlar dikkat çekti.

Yerel yetkililer, festival organizasyonları sırasında hayvan kullanımına dair güvenlik önlemlerinin artırılacağını belirtti. Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.