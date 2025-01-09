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İsrail 45 bin kişiyi katletti! ABD'den skandal açıklama geldi! "Soykırım diyemeyiz"

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.01.2025 01:14 Güncelleme: 09.01.2025 01:48
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İsrail 45 bin kişiyi katletti! ABD’den skandal açıklama geldi! Soykırım diyemeyiz

İşgalci İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sürdürdüğü soykırım devam ederken ABD'nin İsrail yanlısı tutumu tepkilerin odağında olmaya devam ediyor. 45 bini aşkın kişinin katledildiği Gazze'de kanlı saldırılar sürerken ABD yine bir skandala imza attı. ABD yönetimi, Sudan'daki Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) soykırım suçu işlediğinden emin olduklarını, ancak İsrail'in Gazze'deki saldırılarının soykırım olarak değerlendirilemeyeceğini savundu.

Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de, katil ordusu tarafından 45 bini masum katledildi. İsrail yanlısı tutum sergileyen ABD ise her geçen gün farklı bir skandala imza atıyor.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında, Sudan'da soykırım işlendiği sonucuna varan ABD yönetiminin Gazze konusundaki çifte standartına yönelik eleştirileri yanıtladı.

"İSRAİL SALDIRINI SOYKIRIM OLARAK GÖRMÜYORUZ"

Kirby, ABD yönetiminin dünkü açıklamasıyla HDK'nın Sudan'da soykırım suçu işlediği sonucuna vardıklarını ve HDK'nın "sistematik" ve "etnik köken" gözeterek saldırılar yapması nedeniyle bu sonuca emin bir şekilde ulaştıklarını vurguladı. Sudan'da soykırım işlendiği sonucuna varan Biden yönetiminin, Gazze'deki olayları nasıl değerlendirdiği sorusuna yanıt veren Kirby, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını soykırım olarak görmediklerini belirtti.

ABD'ye göre Sudan'da soykırım var, Gazze'de yok | Fotoğraf-AAABD'ye göre Sudan'da soykırım var, Gazze'de yok | Fotoğraf-AA

"SUDAN'DA SOYKIRIM VAR GAZZE'DE YOK"

Kirby, "İsrail'in Filistinlilere karşı bir soykırım gerçekleştirmesi söz konusu değil, bu açık. Dışişleri Bakanı (Antony) Blinken'ın da ifade ettiği gibi, Sudan'da gördüğümüz şey ise soykırımdır." ifadesini kullandı.

ABD'li danışman, HDK'nın Sudan'daki eylemlerinin sistematik ve etnik kökene göre saldırılar olduğunu, ancak İsrail'in Gazze'deki katliamlarının sistematik ve etnik köken gözeterek, kasıtlı yapılmadığını iddia etti.

İSRAİL ORDUSU SOYKIRIM İŞLEMİYOR İDDİASI

Kirby, Gazze'de devam eden soykırımı bu kategoride görmemelerini şu sözlerle meşrulaştırmaya çalıştı:

"Sudan'da olan, insanların etnik kökenleri veya inançları nedeniyle sistematik şekilde, doğrudan ve kasıtlı şekilde toplu olarak öldürülmesi, tecavüz, cinayet ve işkence gibi olayları içeriyor. Soykırımın tanımı tam da budur. Ancak Gazze'de gördüğümüz şey bu değil. İsrail ordusu her gün uyanıp, 'Hadi bugün bazı masum insanları öldürelim, çünkü onlar Filistinli.' demiyor."

ABD'ye göre Sudan'da soykırım var, Gazze'de yok | Fotoğraf-AAABD'ye göre Sudan'da soykırım var, Gazze'de yok | Fotoğraf-AA

PİŞKİN AÇIKLAMA: İSRAİL'İ DİKKATLİ OLMASI İÇİN UYARIYORUZ

Gazze'de çok fazla sivilin hayatını kaybettiğinin farkında olduklarını ve bu konudaki endişelerini sürekli olarak İsrail tarafına ilettiklerini kaydeden Kirby, "Gazze'deki sivil kayıplar konusunda daha hassas ve dikkatli olmaları gerektiğini İsrail'deki muhataplarımıza her şekilde iletiyoruz. Bu kayıpların seviyesi kesinlikle kabul edilemez. Bu bir gerçek, ancak bu durumu soykırım olarak nitelendirmekle aynı şey değil." şeklinde konuştu.

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