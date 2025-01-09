İsrail 45 bin kişiyi katletti! ABD'den skandal açıklama geldi! "Soykırım diyemeyiz"

ABD'ye göre Sudan'da soykırım var, Gazze'de yok | Fotoğraf-AA

"SUDAN'DA SOYKIRIM VAR GAZZE'DE YOK"

Kirby, "İsrail'in Filistinlilere karşı bir soykırım gerçekleştirmesi söz konusu değil, bu açık. Dışişleri Bakanı (Antony) Blinken'ın da ifade ettiği gibi, Sudan'da gördüğümüz şey ise soykırımdır." ifadesini kullandı.

ABD'li danışman, HDK'nın Sudan'daki eylemlerinin sistematik ve etnik kökene göre saldırılar olduğunu, ancak İsrail'in Gazze'deki katliamlarının sistematik ve etnik köken gözeterek, kasıtlı yapılmadığını iddia etti.

İSRAİL ORDUSU SOYKIRIM İŞLEMİYOR İDDİASI

Kirby, Gazze'de devam eden soykırımı bu kategoride görmemelerini şu sözlerle meşrulaştırmaya çalıştı:

"Sudan'da olan, insanların etnik kökenleri veya inançları nedeniyle sistematik şekilde, doğrudan ve kasıtlı şekilde toplu olarak öldürülmesi, tecavüz, cinayet ve işkence gibi olayları içeriyor. Soykırımın tanımı tam da budur. Ancak Gazze'de gördüğümüz şey bu değil. İsrail ordusu her gün uyanıp, 'Hadi bugün bazı masum insanları öldürelim, çünkü onlar Filistinli.' demiyor."