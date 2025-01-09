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Katil İsrail'den Gazze'ye bir katliam daha! Ölü ve yaralılar var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 09.01.2025 00:40 Güncelleme: 09.01.2025 00:41
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Katil İsrail’den Gazze’ye bir katliam daha! Ölü ve yaralılar var

İşgalci İsrail kana doymuyor. İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentine düzenlediği hava saldırısında 4 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nden bir sağlık yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in kente düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden 4 Filistinlinin cenazesinin hastaneye getirildiğini söyledi.

Görgü tanıkları da İsrail'in Deyr el-Belah kentinin batısında bir evi hedef alması sonucu evin tamamen yıkıldığını ve çevredeki evlerde de hasar oluştuğunu belirtti.

Saldırı sonucu ölen ve yaralananların olduğunu ifade eden görgü tanıkları, arama kurtarma ekiplerinin enkazda kalanları arama kurtarma çalışmasını sürdürdüğünü dile getirdi.

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Katil İsrail’den Gazze’ye bir katliam daha! Ölü ve yaralılar var Katil İsrail’den Gazze’ye bir katliam daha! Ölü ve yaralılar var Katil İsrail’den Gazze’ye bir katliam daha! Ölü ve yaralılar var
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