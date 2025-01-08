ABD'den PKK açıklaması! "Müttefikimiz ile yakından çalışıyoruz"

ABD'den PKK açıklaması! ʺMüttefikimiz ile yakından çalışıyoruzʺ | Fotoğraf-AA Arşiv

GAZZE'DE ATEŞKES OLACAK MI?

Blinken, ABD ile "olağanüstü ortaklıklarından" dolayı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a ve hükümetine teşekkür ederek, "daha emin, daha refah ve daha güvenli" bir dünya inşası için ABD-Fransa ortaklığının "önemli" olduğunu belirtti. İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze için de değerlendirmelerde bulunan Blinken, "Orta Doğu'da ateşkese ve rehineler konusunda anlaşmaya çok yakınız." dedi.

Blinken, "Umarım (hükümetin) kalan zamanımızda bunu başarabiliriz ancak başaramazsak Başkan (Joe) Biden'ın ateşkes-rehine anlaşması için ortaya koyduğu plan gelecek (Donald Trump) yönetimine devredilecek. Ve bu anlaşmayı elde ettiğimizde, ve elde edeceğiz, bunun Başkan Biden'ın mayıs ayında dünyaya sunduğu plan temelinde olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"EGEMEN VE REFAH BİR SURİYE İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Öte yandan Blinken, Lübnan'da yakın zamanda İsrail birliklerinin üçte birinden fazlasının ülkenin güneyinden çekildiği ve ateşkesin "kalıcı barışa doğru bir köprü olabileceğini" düşündüğünü söyledi. Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden sonra "gerçek bir umut" doğduğunu belirten Blinken, ABD ve Fransa'nın "egemen ve refah" bir Suriye için birlikte çalışmayı sürdüreceğini ifade etti.

Ukrayna konusuna da değinen Blinken, Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'nın güvenliğinin Avrupa'nın güvenliği için gerekli olduğunu ve Fransa'nın Ukrayna'ya destek konusunda önemli bir rol üstlendiğini belirterek Çin ve Kuzey Kore'yi Rusya'ya destek vermekle suçladı.

TRUMP'IN GRÖNLAND AÇIKLAMASINA TEPKİ: İYİ FİKİR DEĞİL

Blinken, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiğine ilişkin açıklamalarına yönelik ise bunun "açıkça iyi bir fikir olmadığını" ve gerçekleşmeyeceğini belirtti.