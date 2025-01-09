Rusya lideri Putin Trump’a yeşil ışık yaktı!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konuları değerlendirdi.

Peskov, ABD'de görevi devralmaya hazırlanan Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile iletişime geçme isteğini değerlendirerek, Putin'in ABD yönetimiyle diyalog kurmaya hazır olduğunu daha önce de dile getirdiğini belirtti.

Peskov, "Bu konuda henüz herhangi bir talep olmadı. Trump'ın göreve başlamasını beklemek daha doğru olur. Ancak Trump'ın göreve başladıktan sonra en üst düzeyde temasları yeniden başlatma yönündeki siyasi iradesi değişmezse elbette Putin, bunu memnuniyetle karşılayacak" dedi.