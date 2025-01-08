ABD'nin California eyaletinde yangın paniği! Alevler Hollywood'u sardı! 30 bin kişiye tahliye emri
ABD'nin California eyaletindeki Pacific Palisades bölgesi alevlere teslim oldu. Çıkan orman yangınının kısa sürede yerleşim yerlerine sıçraması nedeniyle en az 30 bin kişiye tahliye emri verildi.
ABD'nin California eyaleti alevlere teslim oldu. Los Angeles yakınlarındaki Pacific Palisades bölgesinde başlayan orman yangını, şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yerleşim yerlerine sıçradı.
Bölgeye gönderilen yüzlerce itfaiye ekibi alevlere müdahale etmeye çalışırken, Los Angeles İtfaiye Departmanı yaklaşık 10 bin hanede yaşayan 30 bin kişiye tahliye emri verildiğini açıkladı.
Alevlerin yerleşim yerlerini sardığı anlara ait amatör kamera görüntüleri ise yaşanan paniği gözler önüne serdi.
İnsanların yaşadığı panik nedeniyle yollar tıkandı ve çok sayıda insan araçlarını terk edip yürüyerek kaçtı, bazıları bavullarını taşıdı.
Yetkililer, Pasifik Palisades orman yangınında hasar gören veya yıkılan yapıların kesin sayısını vermedi.
Bir AP fotoğrafçısı, helikopterler su yüklerini havaya bırakırken milyonlarca dolarlık malikanelerin yandığını gördü. Tahliye edilenler Pasifik Kıyısı Otoyolu'na doğru kaçarken yollar her iki yönde de tıkandı, diğerleri ise evcil hayvanlarını kurtarmak için evlerine geri dönmek için yalvardı. Yanan evlerden ikisi, özel, kapalı sitelerin içindeydi.
Oyuncu James Woods, evinin yakınındaki bir tepede çalıların ve palmiyelerin arasından geçen alevlerin görüntülerini yayınladı. Yükselen turuncu alevler, evler arasındaki peyzajlı bahçelerde dalgalanıyordu.
Woods, X'teki kısa videoda, "Evimin girişinde duruyorum ve tahliye olmaya hazırlanıyorum" dedi.
Pacific Palisades'te yaşayan aktör Steve Guttenberg, araçlarını terk eden insanlara itfaiye araçlarına yer açmak için anahtarlarını orada bırakmaları çağrısında bulundu.
Guttenberg, KTLA'ya "Burası bir otopark değil," dedi. "Orada arkadaşlarım var ve tahliye olamıyorlar. ... Arabaları hareket ettirerek oraya kadar yürüyorum." dedi.
"HENÜZ TEHLİKEDEN KURTULMUŞ DEĞİLİZ"
California Valisi Gavin Newsom bölgede etkili olan şiddetli rüzgarların yangının hızla yayılmasına neden olduğunu belirterek, "Henüz tehlikeden kurtulmuş değiliz. Pacific Palisades'te başlayan ve kısa süre içinde hızla büyüyen bu yangının yıkıcı etkilerini şimdiden görüyoruz" ifadelerini kullandı.
Los Angeles İtfaiye Departmanı Şefi Anthony Marrone ise, meteoroloji uzmanlarının rüzgar şiddetinin daha da artacağını öngördüğünü belirterek, "Tehlike sürüyor " açıklamasında bulundu. Yangınla mücadele çalışmalarının sürdüğü bildirildi.