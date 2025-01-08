ABD’nin California eyaletinde yangın paniği! Alevler Hollywood’u sardı! 30 bin kişiye tahliye emri

California'da yangın (AP)

Bir AP fotoğrafçısı, helikopterler su yüklerini havaya bırakırken milyonlarca dolarlık malikanelerin yandığını gördü. Tahliye edilenler Pasifik Kıyısı Otoyolu'na doğru kaçarken yollar her iki yönde de tıkandı, diğerleri ise evcil hayvanlarını kurtarmak için evlerine geri dönmek için yalvardı. Yanan evlerden ikisi, özel, kapalı sitelerin içindeydi.