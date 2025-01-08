Esma Esad’la ilgili flaş iddia: İngiliz ajanı mı? Belgeler ortaya çıktı!

Suriye'de Hayat Tahrir Şam ve Suriye Milli Ordusu'nun eli kanlı Beşşar Esad rejimini yıkmasının ardından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Londra doğumlu Esma Esad'ın İngiliz ajanı olduğu belirtildi.

Birleşik Krallık merkezli UK Declassified'ın sızdırdığı belgelere göre Esma Esad, 1994 yılında İngiltere'de karşı istihbarat faaliyetlerine karıştı ve MI5 (iç istihbarattan sorumlu) yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdi.

OTELDE GİZLİ GÖRÜŞME

Sızdırılan belgelere göre Esma Esad, dönemin İngiliz Gizli Servisi MI5'in üst düzey bir yetkilisi olan Eliza Manningham-Buller ile Chesterfield Mayfair Otel'de özel bir görüşme yaptı. Hatta bu görüşmeye devrik lider Beşar Esad da katıldı.

Esma Esad'ın İngiliz ajanı olduğu iddia edildi (AFP)

Ayrıca Esma Esad'ın 1994 yılında babası Dr. Fawaz al-Akhras'ın Acton'da bulunan evinde düzenlenen özel bir toplantıya katıldığı da belgelerde yer alıyor. Bu gizli toplantıda, hem askeri hem de sivil İngiliz yetkililerin yer aldığı ve toplantının Suriye-İsrail ilişkileri ve bölgesel barış görüşmelerinin konuşulduğu belirtiliyor.

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İSTİHBARAT ESAD'I YAKINDAN İZLİYORDU

Belgelerde, Beşar Esad'ın İngiltere'de bulunduğu dönemde faaliyetlerinin İngiliz ve Suriye istihbaratı tarafından yakından izlendiği yazıyor.

Raporlar Suriyeli gazeteci Nizar Nayouf tarafından yayınlandı (Watanserb)

Esad için yazılan raporda, akademik çalışmaların ötesine geçerek, siyasi konulara yöneldiği, gelecekteki siyasi yönelimlerinin değerlendirilmeye çalışıldığı yer alıyor.

Raporlar Suriyeli gazeteci Nizar Nayouf tarafından yayınlandı (Watanserb)

TOPLANTILAR SOSYAL DEĞİL SİYASİYDİ

Gizli toplantıların sosyal nitelikte olduğu iddia edilirken gerçekte siyasi bir içeriğe sahip olduğu belirtildi. İddialara göre, Beşar Esad'ın Suriye-İsrail ilişkileri ve bölgesel politikalarla ilgili görüşleri dikkatle incelenmiş ve gelecekteki muhtemel yönelimlerine dair bilgiler toplanmış. Suriye istihbaratına ait olduğu öne sürülen belgelerde, dönemin İstihbarat Daire Başkanı Tümgeneral Ali Issa Duba'nın imzası bulunuyor.