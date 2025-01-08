Trump'tan Nentahyahu'ya küfürlü paylaşım!
ABD'nin 47. başkanı olmaya hazırlanan Donald Trump, kendi sosyal medya uygulaması Social Truth üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Trump'ın alıntıladığı videoda ABD'li ekonomist Prof. Dr. Jeffrey Sachs'ın, Washington'un Orta Doğu politikasını ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu politikadaki rolünü 'O derin karanlık bir o... çocuğu' diye eleştirdiği duyuluyor.
Donald Trump, Truth Social platformunda paylaştığı bir video ile dikkatleri üzerine çekti. Videoda ünlü ABD'li ekonomist Prof. Dr. Jeffrey Sachs, Washington'un dış politikaları, Ortadoğu'daki müdahaleleri ve bu kapsamda Netanyahu'nun rolü ile ilgili sert açıklamalarda bulunuyor.
Sachs, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Orta Doğu'daki savaşların arkasındaki isim olarak işaret edip sert ifadelerle eleştiriyor.
Sachs, Irak işgaline ve kitle imha silahları iddialarının yanlış olduğuna değinerek, savaşın "tamamen sahte" gerekçelerle başlatıldığını söylüyor ve ABD'de kamuoyunun savaşa ikna edilmesi için odak grup çalışmaları yapıldığını ifade ediyor.
Ancak videoda en dikkat çekici nokta, Sachs'ın Binyamin Netanyahu'ya yönelik sert eleştirileri. Netanyahu'nun ABD'yi sahte savaşlara sürüklediğine işaret eden Sachs, şu ifadeleri kullanıyor:
"O KARANLIK BİRİ O..... ÇOCUĞU"
"Durum şu ki; Netanyahu 1995'ten itibaren, Hamas ve Hizbullah'tan kurtulmanın tek yolunun bu gruplara destek veren hükümetleri devirmek olduğuna dair bir teori geliştirdi. Bunlar Irak, Suriye ve İran'dı. Takıntılı biri. Ve hâlâ bizi İran'la savaşa sokmaya çalışıyor."