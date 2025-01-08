Trump’tan Nentahyahu’ya küfürlü paylaşım!

Donald Trump, Truth Social platformunda paylaştığı bir video ile dikkatleri üzerine çekti. Videoda ünlü ABD'li ekonomist Prof. Dr. Jeffrey Sachs, Washington'un dış politikaları, Ortadoğu'daki müdahaleleri ve bu kapsamda Netanyahu'nun rolü ile ilgili sert açıklamalarda bulunuyor.

Sachs, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Orta Doğu'daki savaşların arkasındaki isim olarak işaret edip sert ifadelerle eleştiriyor.

Sachs, Irak işgaline ve kitle imha silahları iddialarının yanlış olduğuna değinerek, savaşın "tamamen sahte" gerekçelerle başlatıldığını söylüyor ve ABD'de kamuoyunun savaşa ikna edilmesi için odak grup çalışmaları yapıldığını ifade ediyor.