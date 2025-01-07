07 Ocak 2025, Salı
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Şam Havalimanı'nda uluslararası uçuşlar başladı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.01.2025 12:18 Güncelleme: 07.01.2025 13:15
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Şam Havalimanı’nda uluslararası uçuşlar başladı

Şam Uluslararası Havalimanı, Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gerçekleştirilen ilk uçuşla resmi olarak uluslararası uçuşlara açıldı.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrildiği 8 Aralık'ta kapatılan ve 18 Aralık'ta ilk iç hat uçuşunu gerçekleştirilen Şam Uluslararası Havalimanı, uluslararası uçuşlara bugün açıldı.

İLK UÇUŞ BAE'YE!

İlk uçuş Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Şarika şehrine gerçekleştirildi. Uçakta 145 Suriyeli yolcuyu taşıdığı öğrenildi.

KATAR 7 OCAK'TA UÇUŞLARI BAŞLATACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Katar Havayolları da yaklaşık 13 yıl sonra Şam'a uçuşlarını yeniden başlatıyor. Havayolları 7 Ocak Salı gününden itibaren haftada 3 uçuş gerçekleştirecek.

Katar, Esad yönetiminin devrilmesinin ardından Türkiye'den sonra Suriye'nin başkenti Şam'daki büyükelçiliğini yeniden açan ikinci ülke olmuştu.
İlk uçuş Halep'e yapılmıştı.

Suriye'de 18 Aralık'ta yeniden açılan Şam Uluslararası Havalimanı'ndan ilk uçuş, Halep'e yapılmıştı. Suriye Havayollarına ait uçak, Şam-Halep deneme uçuşu için personelle birlikte Şam'dan havalanmıştı.

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Şam Havalimanı’nda uluslararası uçuşlar başladı Şam Havalimanı’nda uluslararası uçuşlar başladı Şam Havalimanı’nda uluslararası uçuşlar başladı
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