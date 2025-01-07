ABD’de şiddetli kar fırtınası: 13 eyalette hayat durma noktasında

ABD'nin orta kesimlerinden doğu yakasına kadar etkili olan yoğun kar yağışı ve şiddetli soğuklar, 13 eyalette yaşamı olumsuz etkiliyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana gelen kazalarda en az 3 kişi hayatını kaybederken, 31 kişi yaralandı. Yetkililer, fırtınanın etkisinin azalmasına rağmen kutup soğuklarının devam edeceğini belirtiyor.

KAZA VE CAN KAYBI:

Kar fırtınasının en çok etkilediği Missouri ve Kansas eyaletlerinde yaşanan kazalarda en az 3 kişi yaşamını yitirdi, 31 kişi ise yaralandı. Kentucky, Virginia, Kansas, Arkansas ve Missouri eyaletlerinde hafta sonu ilan edilen acil duruma bugün West Virginia ve New Jersey de eklendi.

YOĞUN KAR YAĞIŞI VE DONDURUCU SOĞUKLAR:

Washington D.C.'nin bazı bölgelerinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Federal ofisler ve devlet okulları tatil edilirken, Belediye Başkanı Muriel Bowser önceliğin şehirdeki kar birikintilerinin hızla temizlenmesi olduğunu belirtti. Bowser, vatandaşlara zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları yönünde uyarıda bulundu.

HAVAYOLU VE ENERJİ KRİZİ:

Kar ve buzlanma nedeniyle 1400 uçak seferi iptal edildi, 750 uçuş ise ertelendi. PowerOutage sitesinin verilerine göre, ağaçların devrilerek elektrik hatlarına zarar vermesi sonucu yaklaşık 350 bin hane elektriksiz kaldı.

TRAFİK VE ULAŞIM SORUNLARI:

Buzlanma nedeniyle birçok eyalette otoyollar kapatıldı. Virginia, Indiana, Kansas ve Kentucky'de yüzlerce araç kazası meydana geldiği ve birçok kişinin araçlarında mahsur kaldığı bildirildi.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA:

Beyaz Saray sözcüsü Jeremy Edwards, Başkan Joe Biden ve ekibinin, kış şartlarının etkilediği bölgelerde yerel ve eyalet yönetimleriyle yakın temas halinde olduğunu açıkladı.

Poweroutage.us sitesine göre fırtına nedeniyle 200 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), kar yağışının önümüzdeki günlerde azalacağını ancak kutup soğuklarının bir süre daha etkili olacağını duyurdu. Doğu yakasında hava sıcaklığının eksi 7 ila 14 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

ABD'nin büyük bir bölümünde etkisini sürdüren kötü hava koşulları, yaşamı zorlaştırmaya devam ederken, yetkililer vatandaşları tedbirli olmaya çağırıyor.