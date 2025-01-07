Kassam Tugayları görüntüleri yayınladı! Katil İsrail’e ait İHA’lar ele geçirildi

Kassam Tugayları Telegram hesabından yayınladığı görüntülerde, Gazze'nin güneyindeki Refah şehrinin doğu bölgesinde SİHA'ların kontrolünü ele geçirdiğini belirtti.

Görüntülerde, Kassam Tugayları'nın maskeli bir mensubu ele geçirilen İHA'ları göstererek, bunların İsrail'in saldırılarında kullanıldığını ifade etti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 818'i çocuk, 12 bin 287'si kadın olmak üzere 45 bin 885 Filistinli öldü, 109 bin 196 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.