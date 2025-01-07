BAE’li şirketten ABD’ye 20 milyar dolarlık dev yatırım!

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli DAMAC Properties'in ABD'de büyük bir yatırım yapacağını duyurdu. Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Trump, DAMAC Properties'in kurucusu Hussain Sajwani ile yatırım planlarını değerlendirdiğini söyledi.

Trump, Orta Batı ve Güney bölgelerinde yapılacak yatırımların, yeni veri merkezleri inşasını destekleyeceğini ve ABD'yi teknoloji ile yapay zeka alanında lider konumda tutacağını belirtti. Yatırımın ilk aşamasının Texas, Arizona, Oklahoma, Louisiana, Ohio, Illinois, Michigan ve Indiana eyaletlerinde hayata geçirileceğini ifade etti.

"YATIRIM, İKİ KATINA ÇIKABİLİR"

Trump, 20 milyar dolarlık yatırımın daha da artabileceğini belirterek, ülkeye 1 milyar doların üzerinde yatırım yapacak firmalar için izin süreçlerinin hızlandırılacağını söyledi. "ABD'de yatırım yapmak isteyenlere her türlü desteği sunacağız" dedi.

JAPONYA'DAN DA DEV YATIRIM

Trump, DAMAC Properties'in yanı sıra Japon SoftBank'ın da önümüzdeki dört yıl içinde ABD'ye 100 milyar dolarlık yatırım yapacağını ve bu tutarın 200 milyar dolara çıkabileceğini hatırlattı.

ENERJİ POLİTİKALARINDA YENİ ADIMLAR

Basın toplantısında, Başkan Joe Biden döneminde kara sularda uygulanan petrol ve doğal gaz sondaj yasağını kaldıracağını yineleyen Trump, borç limiti ve harcama kesintileri konularında temkinli bir duruş sergilediğini belirtti.

Trump, bu yatırımların ABD ekonomisi için önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgularken, "Amerika'yı her alanda daha güçlü ve rekabetçi hale getirmek için çalışıyoruz" dedi.