Libya’nın paralarına Fransa çöktü! Sarkozy sanık koltuğunda! Valiz valiz para götürmüş

Nicolas Sarkozy, 2007 yılında Muammer Kaddafi'yi resmi bir ziyaret için Paris'e davet etti. (The Times ekran görüntüsü)

2007'den 2012'ye kadar Fransa'yı yönettiği dönemde uluslararası alanda ses getiren ve hırçın bir siyasi figür olan Sarkozy, 2007 seçim kampanyasını finanse etmek için İsviçre'de valizlerde teslim edildiği iddia edilen Kaddafi'nin parasını kabul ettiği yönündeki suçlamaları reddediyor.

Sarkozy. kendisine açılan bu ciddi davayı "savcının fantezisi" olarak adlandırdı.

FRANSA'DA BİR İLK: 10 YILA KADAR HÜKÜM GİYEBİLİR

Libya davası, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana eski bir Fransız devlet başkanının yabancı bir hükümetle suç ortaklığı yapmakla yürütülen ilk dava olma özelliği taşıyor.

Sarkozy suçlu bulunursa, en fazla on yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.