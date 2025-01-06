Libya'nın paralarına Fransa çöktü! Sarkozy sanık koltuğunda! Valiz valiz para götürmüş
Eski Fransız Cumhurbaşkanı Nikolas Sarkozy'nin 2007'deki seçim kampanyasını finanse etmek için Libya diktatörü Muammer Kaddafi'den milyonlarca Euro aldığı ortaya çıktı. Sarkozy'nin aldığı yüklü paralar karşılığında Kaddafi'ye vaatleri dikkat çekerken iddiaya göre Sarkozy, sözünü tutmadı ve Kaddafi'yi sırtından bıçakladı. Bugün Paris mahkemesinde görülecek davanın bir ucu da bugünkü Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yakın isimlere dayanırken İşte Sarkozy ile Kaddafi arasındaki kirli ayak oyunlarının ayrıntıları...
Fransa eski cumhurbaşkanı Nikolas Sarkozy geçtiğimiz ay, bir yargıca rüşvet verme girişiminden dolayı aldığı bir mahkumiyetin ardından, evde ayak bileği etiketiyle bir yıllık hapis cezasına çarptırılmıştı.
İngiltere merkezli The Times'ın haberine göre Sarkozy, ve onunla birlikte iki eski Fransız bakan, Libya'nın diktatörü Muhammed Kaddafi üzerinden "ülkenin paralarına çökmesi" davasında yargılanacak.
2007'den 2012'ye kadar Fransa'yı yönettiği dönemde uluslararası alanda ses getiren ve hırçın bir siyasi figür olan Sarkozy, 2007 seçim kampanyasını finanse etmek için İsviçre'de valizlerde teslim edildiği iddia edilen Kaddafi'nin parasını kabul ettiği yönündeki suçlamaları reddediyor.
Sarkozy. kendisine açılan bu ciddi davayı "savcının fantezisi" olarak adlandırdı.
FRANSA'DA BİR İLK: 10 YILA KADAR HÜKÜM GİYEBİLİR
Libya davası, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana eski bir Fransız devlet başkanının yabancı bir hükümetle suç ortaklığı yapmakla yürütülen ilk dava olma özelliği taşıyor.
Sarkozy suçlu bulunursa, en fazla on yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.
KADDAFİ İLE İŞİ NASIL YÜRÜTTÜLER?
Sarkozy 2007 yılında seçilmesinin hemen ardından, o zamanki eşi Cécilia ile özel kalem müdürü Claude Guéant'ı, hapiste tutulan Bulgar hemşirelerin serbest bırakılmasını sağlamak için Libya'ya Trablus'a gönderdi.
Sarkozy, ardından Kaddafi'yi Fransa'ya resmi bir ziyaret için davet ederek Avrupa Birliği ülkelerini rahatsız etti. 1988'de İskoçya üzerinde Pam Am Flight 103 uçağının bombalanması ve bir yıl sonra Fransa'nın UTA havayoluna ait bir jetin Nijer'de düşmesiyle, Libyalı lider Kaddafi, dünya çapında bir parya haline gelmişti. The Times'ın haberine göre yine de Kaddafi, Élysée Sarayı'nın bahçesine "büyük çadırını kurmuştu."
KADDAFİ'YE KARŞILIĞINDA NE VADEDİLDİ?
Soruşturma, Mediapart adlı bir araştırma sitesinin, Kaddafi'nin Sarkozy'e seçim kampanyası için 50 milyon Euro'ya kadar ödeme yapmayı kabul ettiğini gösteren bir belge yayımlamasının ardından başladı. Rapora göre Fransız-Lübnanlı silah tüccarı Ziad Takieddine, davayı yürüten savcılara savcılara, Kaddafi'den gelen milyonlarca doları Sarkozy'nin 2007 kampanyası için ödeme yapılması amacıyla düzenlediğini söyledi.
Savcılar, paranın, Sarkozy'nin ekibinin, Libya'yı uluslararası topluluğa yeniden kazandırmaya yönelik adımlar atacağına söz vermesinin ardından ödendiğini belirtiyor.
Savcılara göre, Sarkozy'nin ekibi, Kaddafi'nin kayınbiraderi Abdullah al-Senussi'nin, Paris'te bir mahkeme tarafından, 170 kişinin hayatını kaybettiği UTA bombalı saldırısını düzenlemekten dolayı yokluğunda mahkum edilmesine ilişkin Fransız tutuklama emrini iptal etmeyi vaat etti.
74 yaşındaki Takieddine, ünlü İngiliz avukat Amal Clooney'nin amcasıdır; Amal Clooney ise George Clooney'nin eşi.
SARKOZY KADDAFİ'Yİ BÖYLE SATTI
The Times'ın haberine göre Kaddafi ile yaşadığı "kardeşlik"ten dört yıl sonra, Sarkozy ona sırtını döndü.
Britanya ve ABD'nin katılımıyla, Libyalı muhaliflerin diktatörü devirmesine ve öldürmesine yardımcı olan NATO hava saldırısını başlattı.
DAVANIN GERİ ÇEKİLMESİ İÇİN MACRON'UN KAMPANYA SORUMLUSU PARA MI ÖDEDİ?
Dört yıl önce, Paris Match dergisinde Takieddine, Libya'dan finansman sağladığına dair tüm iddialarını geri çekti. Savcılar, onun bu geri çekilmesi için, ünlü "paparazzi kraliçesi" olarak bilinen Parisli nüfuzlu gazeteci Mimi Marchand'ın kendisine ödeme yaptığına inanıyor.
Marchand, 2017'de Macron'un seçim kampanyasında da yakın bir şekilde yer almıştı.
DAHASI DA VAR
Sarkozy ve arkadaşlarının yargılanmasının, 2025 nisan ayında sona ermesi beklenen duruşmalarında, Fransa istihbarat ajansları ile Kaddafi rejimi arasındaki ilişkileri konu alan deşifre edilmiş belgelerin de ortaya çıkması bekleniyor.
KARISINA DA AYRI SUÇLAMA
Sarkozy'nin eşi Carla Bruni de, kocasının kovuşturulmasını engellemek için "Sarko'yu Kurtarma Operasyonu" adı altında düzenlendiği öne sürülen bir komploya dahil olmakla ilgili ayrı bir suçlamayla karşı karşıya.
İKİ İÇİŞLERİ BAKANI SARKOZY İLE SANIK KOLTUĞUNDA
İçişleri Bakanı olarak görev yapan Claude Guéant, bu haftaki davada yer alan diğer on kişi arasında yer alıyor. Davada yer alan diğer isimler arasında, içişleri bakanı olarak da görev yapmış bir başka Sarkozy yakın arkadaşı Brice Hortefeux da bulunuyor.