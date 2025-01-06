ABD’den Suriye adımı! Yaptırımlar gevşiyor

ABD'de Biden yönetimi, Suriye'ye yönelik insani yardım kısıtlamaları hafifleteceğini ve Şam'daki yeni hükümete yönelik diğer yardımları da kısıtlayan yaptırımları kaldırmadan temel malzemelerin teslimatını hızlandıracağını duyurmayı planlıyor.

Yönetim tarafından hafta sonu onaylanan adıma göre ABD Hazine Bakanlığı'nın su, elektrik ve diğer insani yardım malzemeleri gibi temel ihtiyaçları sağlayan yardım gruplarına ve şirketlere muafiyet verme yetkisi veriyor.