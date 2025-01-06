Gazze'de ateşkeste çarpıcı iddia! Hamas kritik listeyi onayladı
İşgalci İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sürdürdüğü soykırım devam ederken ateşkes olup olmayacağı tartışmaları da sürüyor. Ateşkese ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Adı açıklanmayan bir Hamas yetkilisine dayandırılan haberlerde, Hamas’ın Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşması kapsamında İsrail'in talep ettiği 34 kişilik rehine listesini onayladığı iddia edildi.
Adı açıklanmayan bir Hamas yetkilisine dayandırılan haberlerde, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması kapsamında İsrail'in talep ettiği 34 kişilik rehine listesini onayladığı iddia edildi.
İSRAİL'E İLİŞKİN KRİTİK LİSTEYE ONAY!
İsrail ve Hamas arasında Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına yönelik müzakereler devam ederken, adı açıklanmayan bir Hamas yetkilisine dayandırılan haberlerde Hamas'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması kapsamında İsrail'in talep ettiği 34 kişilik rehine listesini onayladığı iddia edildi.
Haberlerde, Hamas yetkilisinin herhangi bir anlaşmanın İsrail askerlerinin Gazze'den tamamen çekilmesine ve kalıcı bir ateşkese bağlı olduğunu yinelediği ancak İsrail tarafından bu konuda herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini belirttiği aktarıldı.
İSRAİL'DE O İDDİALARA YALANLAMA
İsrail Başbakanlığı, Hamas'ın ateşkes anlaşması kapsamında ilk aşamada serbest bırakacağı 34 rehinenin listesini onayladığı yönündeki haberi yalanlayarak, "Şu an itibarıyla Hamas rehinelerin bir listesini vermedi" açıklamasını yaptı.