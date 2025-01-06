Gazze’de ateşkeste çarpıcı iddia! Hamas kritik listeyi onayladı

Hamas’ın İsrail'in talep ettiği 34 kişilik rehine listesini onayladığı iddiası | Görüntü-AA

Haberlerde, Hamas yetkilisinin herhangi bir anlaşmanın İsrail askerlerinin Gazze'den tamamen çekilmesine ve kalıcı bir ateşkese bağlı olduğunu yinelediği ancak İsrail tarafından bu konuda herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini belirttiği aktarıldı.

İSRAİL'DE O İDDİALARA YALANLAMA

İsrail Başbakanlığı, Hamas'ın ateşkes anlaşması kapsamında ilk aşamada serbest bırakacağı 34 rehinenin listesini onayladığı yönündeki haberi yalanlayarak, "Şu an itibarıyla Hamas rehinelerin bir listesini vermedi" açıklamasını yaptı.