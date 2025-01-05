ABD’deki pikaplı saldırıda yeni gelişme! Saldırganın kullandığı o madde şoke etti | Avrupa’da daha önce hiç kullanılmamış

ABD'deki pikaplı saldırıda yeni gelişme!

ABD VE AVRUPA'DA DAHA ÖNCE HİÇ KULLANILMAMIŞ

ABD basınının üst düzey emniyet yetkililerine dayandırdığı haberlerde, Jabbar'ın hazırladığı EYP'lerin ABD ve Avrupa'da daha önce hiç kullanılmamış bir bileşimle hazırlandığı ifade edildi. Haberlerde, saldırıda patlamayan EYP'lerin daha önce ABD ya da Avrupa'da hiçbir terör saldırısında kullanılmamış bir patlayıcı bileşimiyle oluşturulduğu belirtilerek, Jabbar'ın patlayıcı bileşimi nasıl öğrendiği ve bunu nasıl oluşturduğunun henüz bilinmediği aktarıldı.

GARAJINDA TEHLİKELİ MADDELER

Jabbar, yılbaşı gecesi kiraladığı pikapla Bourbon Caddesi'nde eğlenen kalabalığın arasına dalmış, saldırıda 14 kişi hayatını kaybetmiş, 35 kişi de yaralanmıştı. Saldırının ardından Jabbar'ın söz konusu bölgede çeşitli noktala patlayıcı yerleştirdiği ortaya çıkmış, bombalar etkisiz hale getirilmişti. Jabbar'ın evinde yapılan aramada federal yetkililer, garajdaki EYP yapımında kullanıldığına inanılan tehlikeli maddeler bulmuştu.