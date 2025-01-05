İsrailli siyonist bakandan Lübnan'a "ateşkesi bozarız" tehdidi

İsrail'den ʺHizbullah Lübnan'ın güneyinden çekilmezse ateşkesi bozarızʺ tehdidi

Anlaşmanın ikinci maddesinde, "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek ve İsrail de Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak." ifadesi yer almıştı.

Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyor.

Ateşkese yönelik ihlallerini sürdüren İsrail ise bugüne kadar Lübnan'ın güneyindeki 2 beldeden çekildi.